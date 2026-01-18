EU bi lahko uporabila trgovinsko 'bazuko' proti ZDA

Trumpova odločitev o carinah je evropske voditelje spodbudila k razmisleku o prej nepredstavljivih povračilnih ukrepih.

Odnosi med zaveznicami so že mesece napeti zaradi ameriškega oklevanja glede podpore Ukrajini, pritiska na države EU, naj sprejmejo trgovinski sporazum, in zahtev, naj zaveznice Nata drastično povečajo obrambne izdatke.

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil, da bo evropskim zaveznikom uvedel carine, dokler Združenim državam ne bo dovoljeno kupiti Grenlandije. Njegova odločitev je evropske voditelje spodbudila k razmisleku o prej nepredstavljivih načinih povračilnih ukrepov proti Washingtonu, piše Politico.

Medtem ko Trump vse bolj promovira idejo o prevzemu Grenlandije, kar je konec tedna sprožilo proteste na ulicah Nuuka in Koebenhavna, se evropski voditelji soočajo z vse večjimi zahtevami in razmišljajo, ali naj opustijo svoj mehki pristop in se pripravijo na konflikt.

EU torej razmišlja o morebitnih povračilnih ukrepih. Na voljo ima namreč instrument za ukrepanje proti prisili – tako imenovano "bazuko" EU. Gre za zakonodajni mehanizem, namenjen prav takšnim primerom, ko tuje države z gospodarskimi pritiski poskušajo uveljaviti svoje politične interese. Prvotno je bil zasnovan za odvračanje Kitajske, Evropi pa bi omogočil, da uvede carine in naložbene omejitve proti državam, ki kršijo pravila.

Poslanka Valerie Hayer je na omrežju X zapisala, da bi morala EU razmisliti o ciljanih in sorazmernih protiukrepih ter o aktivaciji instrumenta, saj je namenjen prav podobnim primerom gospodarskega pritiska. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je na X-u napovedal, da bodo Evropejci v primeru potrditve Trumpovih carin odgovorili enotno in usklajeno.

Evropski parlament je pripravljen blokirati ratifikacijo trgovinskega sporazuma med EU in ZDA. Vodja konservativcev Manfred Weber je poudaril, da sporazuma v tej fazi ni mogoče odobriti.

Instrument proti prisili, namenjen državam tekmicam, bi tako uporabili proti največjemu evropskemu zavezniku. Nekdanji francoski diplomat Jeremie Gallon meni, da EU ne sme popustiti, saj je to edini način, da se uveljavi kot geopolitični akter.