EU bo kupila 110.000 odmerkov cepiva proti opičjim kozam.

"Danes bom podpisala dogovor o nakupu okoli 110.000 odmerkov cepiva proti opičjim kozam. Prve dobave državam članicam se bodo začele konec junija," je ob prihodu na današnje zasedanje zdravstvenih ministrov članic EU povedala evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides.

Poudarila je, da bodo evropska sredstva prvič doslej uporabljena za nakup cepiva za članice. "To kaže, kaj zmoremo, ko sodelujemo," je dejala.

Kasneje so iz Bruslja sporočili, da je evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere Hera, ki deluje v okviru komisije, z danskim proizvajalcem cepiv Bavarian Nordic sklenil pogodbo o nakupu 109.090 odmerkov cepiva tretje generacije.

To cepivo je sicer na ravni EU trenutno odobreno zgolj za cepljenje proti črnim kozam, a ščiti tudi proti sorodnim opičjim kozam. Nekatere države članice so že odobrile nacionalno izjemo, ki omogoča uporabo tega cepiva tudi proti opičjim kozam.

Države, ki so odobrile to izjemo, bodo tudi med prvimi prejele cepivo, pri čemer pa bodo upoštevali tudi število primerov okužbe z virusom opičjih koz v državi. Cepiva bodo sicer razdelili glede na število prebivalcev. Poleg članic EU bosta do njega upravičeni še Norveška in Islandija.

Trenutno je sicer v EU po besedah komisarke okoli 900 primerov opičjih koz, po vsem svetu pa okoli 1400. Opičje koze, ki so v primerjavi s sorodnimi črnimi kozami manj huda bolezen, so endemične v nekaterih državah zahodne in srednje Afrike, od maja pa so jih zaznali tudi v drugih državah, tudi v Evropi.