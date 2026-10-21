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EU bo okrepila svojo prisotnost na Arktiki

Bruslej, 21. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Melita Stolnik
Izginjanje debele ledene skorje na Arktiki - potem

Evropska unija je predstavila načrt za okrepitev svoje prisotnosti na Arktiki, saj postaja vse pomembnejša za gospodarsko varnost in odpornost Evrope. Globalno segrevanje, konflikti ter tekmovanje za energetske vire in ključne surovine za to regijo prinašajo nove izzive.

Do poteze EU prihaja po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil s prevzemom nadzora nad Grenlandijo, avtonomnim ozemljem Danske, in po tem, ko je na Islandiji povzročil nelagodje z objavo zemljevida, na katerem sta bila oba otoka obarvana v barvah ameriške zastave.

Taljenje večnega ledu na Arktiki
Taljenje večnega ledu na Arktiki
FOTO: Shutterstock

Pritiski se stopnjujejo tudi zato, ker se Arktika segreva približno štirikrat hitreje od svetovnega povprečja. Odpirajo se nove pomorske poti, Kitajska prek teh voda izvaja vse več trgovinskih dejavnosti, krepitev ruske vojaške prisotnosti pa prav tako povečuje varnostne skrbi.

"Ko vidimo, da suverenosti, ozemeljske celovitosti in pravil, na katerih je temeljila stabilnost v regiji, ni več mogoče jemati kot samoumevne, moramo ukrepati in spremeniti svoj strateški pristop," je še dodala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

EU želi pomagati pri vzpostavitvi centra za nadzor, zaščito in popravilo podmorskih komunikacijskih kablov v severnem Atlantiku in na Arktiki. Obstaja sum, da ruske podmornice načrtujejo sabotaže na tamkajšnji pomorski infrastrukturi. Sredstva EU bi bila namenjena za kamere, senzorje in satelite, ki bi zaznavali morebitne grožnje.

Podvodni komunikacijski kabli
Podvodni komunikacijski kabli
FOTO: AP

"Z večanjem dostopnosti Arktike ta postaja vse pomembnejša za gospodarsko varnost Evrope. Pomislite denimo na kritične surovine, ki so ključne za naš zeleni in digitalni prehod, na nove pomorske poti, ki preoblikujejo svetovno trgovino, ali na infrastrukturo za povezljivost, ki bo določila prihodnost te regije. To so priložnosti. Naš cilj je, da jih spremenimo v blaginjo za arktične skupnosti, hkrati pa okrepimo gospodarsko odpornost Evrope," je povedala Von der Leynova.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen
FOTO: Profimedia

Hkrati Evropska komisija namerava – kot izhaja iz novega strateškega dokumenta – podpreti vzpostavitev suverenega, varnega in odpornega podmorskega kabla, ki bi Grenlandijo neposredno povezal z EU.

Nadzor nad kabli bi bil del širšega središča za pomorsko varnost (Maritime Security Hub), ki ga namerava vzpostaviti povezava 27 držav članic. Središče bi spremljalo pogosto dotrajana plovila, ki jih Rusija uporablja v svoji floti v senci za nezakonit prevoz nafte in pridobivanje sredstev za vojno v Ukrajini.

To središče bi prav tako odkrivalo nezakonit ribolov ali onesnaževanje ter nudilo pomoč pri iskalnih in reševalnih akcijah.

Vzporedno s tem želi EU okrepiti svojo floto ladij ledolomilcev, da bi lahko učinkoviteje plula po Arktiki in razširila raziskovalne dejavnosti. Po ocenah uradnikov ima Evropa na voljo približno 10 ledolomilcev, večinoma na Finskem. Za primerjavo, Rusija jih ima približno 40.

Ledolomilec v Arktičnem oceanu
Ledolomilec v Arktičnem oceanu
FOTO: AP

Širše gledano se bodo izboljšale prometne povezave med Arktiko in Evropo, in sicer tako za civilne kot za vojaške namene.

Ključni del načrta EU je povezati evropsko infrastrukturo – denimo pristanišča, železniške povezave, energetske terminale ter satelitsko in digitalno infrastrukturo – z arktičnimi trgovskimi in prometnimi omrežji s ciljem, da se regija tesneje poveže z evropskimi trgi.

EU ima v tej regiji pomemben interes. Danska, Finska in Švedska so članice povezave, Islandija in Norveška pa sta del evropskega enotnega trga. "Arktika ni obmejno območje nekoga drugega; je del Evropske unije. Na Arktiki pa živi več kot pol milijona državljanov EU. Za Evropo je to torej tudi naše severno sosedstvo – blizu, povezano in ključnega pomena za našo prihodnost," je še dejala predsednica Evropske komisije.

Prav tako namerava tesno sodelovati s partnericami, kot sta Kanada in Združeno kraljestvo.

Hkrati EU poudarja, da si Arktike ne želi prisvojiti. Ne namerava črpati nafte ali plina in zavrača nakup fosilnih goriv, pridobljenih na tem območju – tudi tistih, ki prihajajo od njene partnerice Norveške.

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