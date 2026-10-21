EU bo okrepila svojo prisotnost na Arktiki

Do poteze EU prihaja po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil s prevzemom nadzora nad Grenlandijo, avtonomnim ozemljem Danske, in po tem, ko je na Islandiji povzročil nelagodje z objavo zemljevida, na katerem sta bila oba otoka obarvana v barvah ameriške zastave.

Taljenje večnega ledu na Arktiki FOTO: Shutterstock

Pritiski se stopnjujejo tudi zato, ker se Arktika segreva približno štirikrat hitreje od svetovnega povprečja. Odpirajo se nove pomorske poti, Kitajska prek teh voda izvaja vse več trgovinskih dejavnosti, krepitev ruske vojaške prisotnosti pa prav tako povečuje varnostne skrbi. "Ko vidimo, da suverenosti, ozemeljske celovitosti in pravil, na katerih je temeljila stabilnost v regiji, ni več mogoče jemati kot samoumevne, moramo ukrepati in spremeniti svoj strateški pristop," je še dodala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. EU želi pomagati pri vzpostavitvi centra za nadzor, zaščito in popravilo podmorskih komunikacijskih kablov v severnem Atlantiku in na Arktiki. Obstaja sum, da ruske podmornice načrtujejo sabotaže na tamkajšnji pomorski infrastrukturi. Sredstva EU bi bila namenjena za kamere, senzorje in satelite, ki bi zaznavali morebitne grožnje.

Podvodni komunikacijski kabli FOTO: AP

"Z večanjem dostopnosti Arktike ta postaja vse pomembnejša za gospodarsko varnost Evrope. Pomislite denimo na kritične surovine, ki so ključne za naš zeleni in digitalni prehod, na nove pomorske poti, ki preoblikujejo svetovno trgovino, ali na infrastrukturo za povezljivost, ki bo določila prihodnost te regije. To so priložnosti. Naš cilj je, da jih spremenimo v blaginjo za arktične skupnosti, hkrati pa okrepimo gospodarsko odpornost Evrope," je povedala Von der Leynova.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen FOTO: Profimedia

Hkrati Evropska komisija namerava – kot izhaja iz novega strateškega dokumenta – podpreti vzpostavitev suverenega, varnega in odpornega podmorskega kabla, ki bi Grenlandijo neposredno povezal z EU. Nadzor nad kabli bi bil del širšega središča za pomorsko varnost (Maritime Security Hub), ki ga namerava vzpostaviti povezava 27 držav članic. Središče bi spremljalo pogosto dotrajana plovila, ki jih Rusija uporablja v svoji floti v senci za nezakonit prevoz nafte in pridobivanje sredstev za vojno v Ukrajini. To središče bi prav tako odkrivalo nezakonit ribolov ali onesnaževanje ter nudilo pomoč pri iskalnih in reševalnih akcijah. Vzporedno s tem želi EU okrepiti svojo floto ladij ledolomilcev, da bi lahko učinkoviteje plula po Arktiki in razširila raziskovalne dejavnosti. Po ocenah uradnikov ima Evropa na voljo približno 10 ledolomilcev, večinoma na Finskem. Za primerjavo, Rusija jih ima približno 40.

Ledolomilec v Arktičnem oceanu FOTO: AP