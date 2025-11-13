Svetli način
Tujina

'EU bo pokrila finančne potrebe Ukrajine za prihodnji dve leti'

Bruselj, 13. 11. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , D.L.
EU bo pokrila finančne potrebe Ukrajine za prihodnji dve leti, je v Evropskem parlamentu v Bruslju zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Najbolj učinkovit način za to je po njenem mnenju uporaba zamrznjenega ruskega premoženja. Drugi dve možnosti sta zadolževanje EU ali pa zadolževanje posameznih članic.

Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu
Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu FOTO: AP

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v razpravi z evroposlanci o oktobrskem vrhu EU pozdravila zavezo voditeljev članic, da bo Unija pokrila finančne potrebe Ukrajine za leti 2026 in 2027, ki znašajo okoli 60 milijard dolarjev.

"Jasno je, da bomo to storili in da bomo pokrili finančne potrebe Ukrajine za prihodnji dve leti," je zagotovila. Zato po njenih besedah zdaj z Belgijo, kjer je shranjena večina od okoli 200 milijard evrov v okviru sankcij zamrznjenega ruskega premoženja, in vsemi drugimi državami članicami razpravljajo o možnostih, kako zagotoviti sredstva za finančno podporo Kijevu. K pripravi možnosti so komisijo pozvali tudi voditelji članic.

Po besedah von der Leynove obstajajo tri možnosti. Prva je, da bi se na kapitalskih trgih zadolžila EU, druga pa, da bi se na kapitalskih trgih zadolžile države članice. Tretja možnost je uporaba zamrznjenega ruskega premoženja za posojilo Ukrajini. Tega bi Ukrajina vrnila, če bi ji Rusija povrnila vojno škodo, je povedala predsednica komisije.

"To je najbolj učinkovit način za ohranitev obrambe Ukrajine in njenega gospodarstva. To pa je tudi najbolj jasen način, da bo Rusija razumela, da čas ni na njeni strani," je o tretji možnosti dejala predsednica komisije.

Ob tem je napovedala, da bo Evropska komisija še danes Kijevu izplačala nadaljnjih šest milijard evrov pomoči.

O možnostih za nadaljnjo finančno podporo, ki jih Bruselj še pripravlja, bodo voditelji znova razpravljali na decembrskem vrhu EU, ko naj bi tudi sprejeli odločitev. Že danes pa imajo to temo na dnevnem redu finančni ministri držav članic.

Dr. No
13. 11. 2025 11.59
Se strinjam z Ursko, ampak upam in si zelim, da Putin zmele vse vprah
ODGOVORI
0 0
Justice4all
13. 11. 2025 11.59
+1
Ne razumem: Kaj je UKR v EU??? Ko je bila Grčija v krizi je bila poslana trojka,tukaj se pa meče denar brez kontrole...Kurupcija brez ovir...
ODGOVORI
1 0
Bozje oko
13. 11. 2025 11.59
+2
Čakam, da mine ta mora, ki uničuje standard in napredek državljanov EU! Bojim pa se, da gospa UVL s sodelavci, prostovoljno ne bo zapustila prestola dokler.....
ODGOVORI
2 0
Zuzaa11
13. 11. 2025 11.58
+2
Ravno vceraj je NABU, Ukrajinska neodvisna antikorupcijska agencija, ki jo je zelel Zelensky par mesecev nazaj ukiniti odkrila ozjo ekipo Zelenskega s prsti v marmeladi vredni 100 miljonov evrov. To je razlog zakaj politiki s takim veseljem posiljajo nas denar v Ukrajino. Vsi imajo nekaj od tega 🥳
ODGOVORI
2 0
NazajNaprej
13. 11. 2025 11.57
+3
To je kraja tujega denarja. Babnica ne ve , s kom se igra.
ODGOVORI
3 0
myomy
13. 11. 2025 11.57
+4
Me pa veseli, da je po sliki sodeč, govorila pred prazno dvorano. Še poslanci je ne jemljejo resno.
ODGOVORI
4 0
pravica1
13. 11. 2025 11.55
+1
Prosim?
ODGOVORI
1 0
inside1
13. 11. 2025 11.53
+3
Od imamo Ursulo na vrhu , EU samo tone, Američanom in Kitajcem pa se smeji.
ODGOVORI
4 1
nexus4321
13. 11. 2025 11.52
+0
🤣🤣 bomo zdrzali 2 leti🤣
ODGOVORI
1 1
kr en33
13. 11. 2025 11.52
+1
wth??? samo volite take kot so sedaj na oblasti (tudi pri nas)... z razlogom se voli desnico (celo skrajno) po Evropi zadnji cas.. ni normalno kaj ti delajo. Kot Sadama bi jih bilo treba vse po vrsti..
ODGOVORI
2 1
Pamir
13. 11. 2025 12.00
Ursula je v isti stranki kot sds janšiti.Sds janšiti niso na oblasti.Janšaj je rekel da bi morali 3x več pošiljati.A ti bi ga kot Sadama?
ODGOVORI
0 0
bu?e24 1
13. 11. 2025 12.01
Sadam saj ni biu copata anje
ODGOVORI
0 0
Wolfman
13. 11. 2025 11.51
+5
Kako je možno to, da jo narod v EU ne želi več, poslanci EU pa izglasujejo da lahko ostane!!! Halo...
ODGOVORI
6 1
Z O V
13. 11. 2025 11.54
+2
...korupcija...
ODGOVORI
2 0
duhccc
13. 11. 2025 11.51
+1
zalostno usajajo se povsod doma pa za svoje ne morjo poskrbeti k so na prabgu revscine .... in usajanje v vojne v tretjih drzavah svoje ljudsvo postavljajo v negotovost glede varnosti in kdo je to kriv politiki k delajo nespametna dejanja in talajo drug denar ce bi mogli svoga dat ganebi....
ODGOVORI
2 1
Vladna norost
13. 11. 2025 11.51
+5
Lopovščino, korupcijo se bo zalagalo dokler se bo printalo denar. Posamezne članice EU bodo plačale, Amerika bo požela profite.
ODGOVORI
6 1
Z O V
13. 11. 2025 11.55
+3
👏👏👏 korupcija, res je....
ODGOVORI
3 0
Roadkill
13. 11. 2025 11.51
+0
Ali pa naj Ukraino prepolovijo na Vzhodno Ukraino in Zahodno Ukraino tako kot je bila Nemčija včasih. Čez nekaj let ko teh starih škodljivih političnih prdcev ne bo več na tem svetu pa ju lahko spet združijo če bo taka volja ljudi
ODGOVORI
1 1
Roadkill
13. 11. 2025 11.51
-1
mislim čez nekaj desetletij
ODGOVORI
0 1
Z O V
13. 11. 2025 11.49
+1
Reklama za noč čarovnic...
ODGOVORI
2 1
Desno
13. 11. 2025 11.48
+0
Haha nora Evropa.......
ODGOVORI
1 1
dannyer
13. 11. 2025 11.48
+1
zakaj ukrajina ni v EU. to bo nekdo moral odgovoarjati
ODGOVORI
4 3
Roadkill
13. 11. 2025 11.48
+8
Pa če smo čisto odkriti Ukraina bolj paše k Rusiji kot v EU
ODGOVORI
9 1
inside1
13. 11. 2025 11.48
+3
Kdo jo pooblašča da sprejema take odločitve? EU mora sama preživeti, ne pa da bodo še kar razmetavali. Rusko premoženje je njihovo in si verjetno nihče tega ne more prilastiti. Eu že tako tone, korist iz Ukrajine bo imel pa Trump. Ameriški plan v celoti uspeva...
ODGOVORI
4 1
Desno
13. 11. 2025 11.49
-1
Ja je treba delat z glavo.....
ODGOVORI
0 1
Roadkill
13. 11. 2025 11.47
+9
Ali na evropejske ljudi sploh kdo kaj vpraša če se strinjamo s tem?
ODGOVORI
10 1
