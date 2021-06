EU bo preiskovala Facebookovo uporabo podatkov oglaševalcev

Po škandalu Cambridge Analytica, ki je od Facebooka pridobilo podatke približno 87 milijonov ljudi in jih nato uporabilo v predvolilni kampanji za ameriške predsedniške volitve, se je Facebook aprila letos soočal tudi s hekerskimi težavami.

Hekerjem je uspelo z vdorom pridobiti različne osebne podatke več kot pol milijarde njihovih uporabnikov iz 106 držav sveta. Slovenija ni izjema. V gmoti podatkov smo lahko našli imena in priimke, telefonske številke in elektronske naslove tudi približno 110.000 slovenskih uporabnikov, med njimi so tudi znanih politikov.