EU bo uvoz hibridnih vozil iz Kitajske omejila na 350.000 letno

Šefčovič in Wang sta se na drugem srečanju platforme za posvetovanja o medsebojnih trgovinskih in naložbenih odnosih, ki je potekalo v četrtek in petek v Pekingu, dogovorila o omejitvi uvoza vozil na hibridni pogon in priključnih hibridov iz Kitajske v EU.
Kot je v petek po pogovorih povedal evropski komisar, bi lahko to pomenilo več milijonov vozil, uvoženih iz Kitajske, manj v prihodnjih štirih letih, pri čemer pa podrobnosti ni pojasnil.
Viri na Evropski komisiji so danes pojasnili, da bo EU s prihodnjim letom uvedla letno kvoto uvoza hibridnih vozil iz Kitajske v višini 350.000, pri čemer jo bodo vsako leto povečali za šest odstotkov. Ukrep bo v skladu s petkovim dogovorom v veljavi štiri leta.
"To bo trenutni izvoz v EU, ki bo verjetno letos po naših ocenah dosegel do 800.000 enot, več kot prepolovilo," je povedal eden od neimenovanih uradnikov komisije. Tržni delež hibridnih vozil kitajskega izvora pa se bo prihodnje leto po njegovih besedah prepolovil s trenutnih 12 na šest odstotkov.
Dodal je, da bodo v okviru t. i. varovalnega mehanizma carinski organi držav članic prenehali izdajati dovoljenja za uvoz vozil na hibridni pogon in priključnih hibridov v EU, ko bo ta presegel določeno kvoto.
Na kitajskem ministrstvu za trgovino so medtem danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili, da dogovor temelji na podatkih o izvozu tovrstnih vozil v lanskem letu, ko je znašal 302.000 enot. Potrdili so, da bo dogovor omogočil povečevanje izvoza, kar bo kitajskim podjetjem omogočalo stabilno rast.
Šefčovič in Wang sta se konec preteklega tedna prav tako dogovorila, da bo Peking prek znižanja carin izboljšal dostop do kitajskega trga za evropske izdelke, od avtomobilskih delov, obutve in olivnega olja do sladoleda. Gre za izvoz, vreden skoraj štiri milijarde evrov, kar bi prineslo najmanj 225 milijonov evrov prihrankov pri carinah, je pojasnil evropski komisar.
Poleg tega se je Kitajska zavezala, da bo še omilila omejitve pri izvozu redkih zemelj.
Z vsebino pogovorov komisarja za trgovino z njegovim kitajskim kolegom bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v četrtek seznanila voditelje držav članic, ki bodo na vrhu v Bruslju razpravljali o morebitnih nadaljnjih ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov s Kitajsko. Primanjkljaj EU v trgovini s to azijsko velesilo je namreč lani dosegel 360 milijard evrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.