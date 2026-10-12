EU bo uvoz hibridnih vozil iz Kitajske omejila na 350.000 letno

Šefčovič in Wang sta se na drugem srečanju platforme za posvetovanja o medsebojnih trgovinskih in naložbenih odnosih, ki je potekalo v četrtek in petek v Pekingu, dogovorila o omejitvi uvoza vozil na hibridni pogon in priključnih hibridov iz Kitajske v EU.

Kot je v petek po pogovorih povedal evropski komisar, bi lahko to pomenilo več milijonov vozil, uvoženih iz Kitajske, manj v prihodnjih štirih letih, pri čemer pa podrobnosti ni pojasnil.

Viri na Evropski komisiji so danes pojasnili, da bo EU s prihodnjim letom uvedla letno kvoto uvoza hibridnih vozil iz Kitajske v višini 350.000, pri čemer jo bodo vsako leto povečali za šest odstotkov. Ukrep bo v skladu s petkovim dogovorom v veljavi štiri leta.

"To bo trenutni izvoz v EU, ki bo verjetno letos po naših ocenah dosegel do 800.000 enot, več kot prepolovilo," je povedal eden od neimenovanih uradnikov komisije. Tržni delež hibridnih vozil kitajskega izvora pa se bo prihodnje leto po njegovih besedah prepolovil s trenutnih 12 na šest odstotkov.