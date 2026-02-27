EU bo začela izvajati trgovinski sporazum z Mercosurjem

Evropska unija bo začela začasno izvajati obsežen trgovinski sporazum z južnoameriškim blokom Mercosur, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Odločitev bo po poročanju Politica verjetno sprožila velik odpor v več evropskih prestolnicah in med poslanci Evropskega parlamenta, ki sporazumu nasprotujejo.

Sporazum predvideva vzpostavitev območja proste trgovine, ki bi povezovalo približno 720 milijonov ljudi. Kljub temu še ni dokončno potrjen na ravni Evropske unije. Evropski parlament je prejšnji mesec izglasoval, da se dokument pošlje v presojo Sodišču Evropske unije, kar pomeni, da bi lahko bila njegova končna ratifikacija zamrznjena do dveh let.

Začasna uveljavitev bi lahko še okrepila nasprotovanje v Evropskem parlamentu ter dodatno zaostrila odnose z državami, ki so do sporazuma skeptične. Obstaja tudi možnost, da bi takšna poteza ogrozila končno potrditev sporazuma ob zaključnem glasovanju, piše Politico.