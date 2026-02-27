EU bo začela izvajati trgovinski sporazum z Mercosurjem

Evropska unija bo začela začasno izvajati obsežen trgovinski sporazum z južnoameriškim blokom Mercosur, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Odločitev bo po poročanju Politica verjetno sprožila velik odpor v več evropskih prestolnicah in med poslanci Evropskega parlamenta, ki sporazumu nasprotujejo.
Sporazum predvideva vzpostavitev območja proste trgovine, ki bi povezovalo približno 720 milijonov ljudi. Kljub temu še ni dokončno potrjen na ravni Evropske unije. Evropski parlament je prejšnji mesec izglasoval, da se dokument pošlje v presojo Sodišču Evropske unije, kar pomeni, da bi lahko bila njegova končna ratifikacija zamrznjena do dveh let.
Začasna uveljavitev bi lahko še okrepila nasprotovanje v Evropskem parlamentu ter dodatno zaostrila odnose z državami, ki so do sporazuma skeptične. Obstaja tudi možnost, da bi takšna poteza ogrozila končno potrditev sporazuma ob zaključnem glasovanju, piše Politico.
Evropska komisija je že januarja prejela soglasje držav članic EU, da lahko sporazum začne izvajati takoj, ko ga potrdijo tudi države Mercosurja. Argentina in Urugvaj sta sporazum ratificirali v četrtek, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za začetek njegove začasne uporabe.
"O tem sem z državami članicami in člani Evropskega parlamenta v zadnjih tednih intenzivno razpravljala. Na podlagi tega bo komisija začela sporazum začasno uporabljati," je predsednica povedala v izjavi v Bruslju.
V skladu z dogovorom, ki sta ga strani po četrt stoletja pogajanj podpisali sredi preteklega meseca, bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.