Tujina

EU bo začela izvajati trgovinski sporazum z Mercosurjem

Bruselj, 27. 02. 2026 12.01 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
L.M. STA
EU in Mercosur

Evropska unija bo začela začasno izvajati trgovinski sporazum z južnoameriškim blokom Mercosur, ki združuje skoraj 720 milijonov ljudi. Odločitev predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bo verjetno sprožila odpor v več evropskih državah in med evropskimi poslanci, saj sporazum še ni dokončno potrjen s strani Evropskega parlamenta in Sodišča EU.

Evropska unija bo začela začasno izvajati obsežen trgovinski sporazum z južnoameriškim blokom Mercosur, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Odločitev bo po poročanju Politica verjetno sprožila velik odpor v več evropskih prestolnicah in med poslanci Evropskega parlamenta, ki sporazumu nasprotujejo.

Sporazum predvideva vzpostavitev območja proste trgovine, ki bi povezovalo približno 720 milijonov ljudi. Kljub temu še ni dokončno potrjen na ravni Evropske unije. Evropski parlament je prejšnji mesec izglasoval, da se dokument pošlje v presojo Sodišču Evropske unije, kar pomeni, da bi lahko bila njegova končna ratifikacija zamrznjena do dveh let.

Začasna uveljavitev bi lahko še okrepila nasprotovanje v Evropskem parlamentu ter dodatno zaostrila odnose z državami, ki so do sporazuma skeptične. Obstaja tudi možnost, da bi takšna poteza ogrozila končno potrditev sporazuma ob zaključnem glasovanju, piše Politico.

Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu
Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu
FOTO: AP

Evropska komisija je že januarja prejela soglasje držav članic EU, da lahko sporazum začne izvajati takoj, ko ga potrdijo tudi države Mercosurja. Argentina in Urugvaj sta sporazum ratificirali v četrtek, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za začetek njegove začasne uporabe.

"O tem sem z državami članicami in člani Evropskega parlamenta v zadnjih tednih intenzivno razpravljala. Na podlagi tega bo komisija začela sporazum začasno uporabljati," je predsednica povedala v izjavi v Bruslju.

V skladu z dogovorom, ki sta ga strani po četrt stoletja pogajanj podpisali sredi preteklega meseca, bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.

Evropska unija Mercosur Ursula von der Leyen Evropski parlament

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
27. 02. 2026 13.32
ko vidim to uršo mi vedno pdvigne pritisk, da so se je nemci znebili v vladi so jo porinili v bruselj in sedaj kaka poglavah cele eu ne samo nenčije.
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
27. 02. 2026 13.28
Sporazum je bil sprejet na umazan način. Evropska komisija ga je razdelila na 2 dela, da ni bila potrebna večina za sprejem. Proti je bilo najmanj 5 držav, a med njimi ni Slovenije.
Odgovori
+2
2 0
tornadotex
27. 02. 2026 13.12
Super !!! Oranžnemu se bo zmešalo !!!
Odgovori
-2
0 2
Slovener
27. 02. 2026 13.07
EU bo začela izvajati trgovinski sporazum z Mercosurjem - Kolikokrat pa še ? Vsak teden isti naslov !
Odgovori
+3
3 0
Vesela Jasna
27. 02. 2026 13.01
Južnoameriška govedina, še posebej iz Argentine, Brazilije in Urugvaja, je v primerjavi z evropsko industrijsko govedino, razred zase. Gre namreč za pašne živali, ki živijo na prostem. Meso je bolj zdravo, manj mastno in z bolj zdravo sestavo maščob, bolj čvrsto in boljšega okusa. To bi že zdavnaj morali ponuditi evropskim kupcem.
Odgovori
+0
3 3
JustMee
27. 02. 2026 13.23
Zdi se mi, da govoriš preveč na pamet. Kar zadeva rastne hormone in uporabo antibiotikov, je v Evropi to področje urejeno z zelo strogimi zakoni. Povsem drugače je v Južni Ameriki, kjer so rastni hormoni in antibiotiki pogosto dostopni brez nadzora ter se kupujejo v kmetijskih trgovinah skoraj tako enostavno kot kruh. Zato bom raje jedel slovensko oziroma evropsko hrano. Morda bi morali razmisliti o tem, da dolgoročno bolje uredimo samooskrbo, namesto da se zanašamo na sporazume z Južno Ameriko. Zadeva je namreč precej bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled.
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
27. 02. 2026 13.34
Samooskrba je luksuz. Že danes si veliko družin ne more privoščiti govedine. S samooskrbo bo večina jedla samo krompir in makarone. Uvoz mora biti nadzorovan, hrana kontrolirana, kupec pa naj se sam odloči. Monopol je diktatura. Ne politična, ampak ekonomska. Tega si pa nihče ne želi, kajne?
Odgovori
0 0
Banion
27. 02. 2026 13.34
tistim na paši niso potrebni nobeni hormoni in zdravila, tam je v bistvu ekstenzivna reja in rentabilnost zaradi velikega števila živali.
Odgovori
0 0
marmilan
27. 02. 2026 12.56
Čim prej ven iz te gnile EU.
Odgovori
+3
6 3
Vesela Jasna
27. 02. 2026 13.01
Pojma nimaš.
Odgovori
-3
3 6
klop12
27. 02. 2026 13.10
kw ati ne paše? bruseljski denar? Slo bi bila na nivoju Albanije 20 let nazaj, če ne bi bila v EU
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
