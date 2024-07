EU bo prvič doslej zagotovila sredstva albanskim oboroženim silam

"Albanija je država kandidatka za članstvo v EU in zanesljiva varnostna partnerica. Današnja odločitev je pomemben mejnik v našem sodelovanju na področju varnosti in obrambe. Odraža tudi naše spoštovanje do popolne uskladitve Albanije s skupno zunanjo in varnostno politiko unije, ki je zelo jasen izraz strateške odločitve Albanije za njeno prihodnost v EU," je ob tem dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell .

EU bo albanski vojski z ukrepom v okviru EPF zagotovila lahka oklepna večnamenska vozila in opremo, ki naj bi bila primarno namenjena obrambi in zaščiti njenega osebja pred lahkim orožjem in eksplozivi, ter krepitvi mobilnosti na vseh vrstah terena in v vseh vremenskih razmerah.

Ukrep bo okrepil tudi zmogljivosti Albanije za sodelovanje v operacijah in misijah skupne varnostne in obrambne politike EU ter v morebitnih drugih mednarodnih koalicijah, so še sporočili iz Evropskega sveta.

Evropski mirovni instrument, v katerega članice unije prispevajo neposredno, je bil sicer ustanovljen marca 2021, da bi EU omogočil financiranje vojaške pomoči njenim mednarodnim partnerjem v luči prizadevanj po okrepitvi njene mednarodne vloge na tem področju. Iztekel se bo leta 2027.