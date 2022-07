EU bo zaradi požarov kupila dodatna letala za gašenje

Koordinacijski center za odzivanje na nesreče, mehanizem Evropske unije na področju civilne zaščite, trenutno omogoča napotitev 12 letal in enega helikopterja za gašenje požarov iz skupne flote rescEU. Toda zaradi pričakovanja, da se bodo potrebe po intervencijah le še povečale, bo EU investirala v dodatna letala za odzivanje na nesreče, je v ponedeljek napovedal Janez Lenarčič . "Letala bodo tehnično gledano kupile države članice, vendar bodo v celoti financirana s strani Evropske unije," je dodal komisar, ki ni želel izdati, katera podjetja bodo zagotovila ta letala, saj pogajanja še potekajo.

Lenarčič je s tem oznanilom reagiral na trenutno krizo zaradi suše in vročine, saj po Evropi še naprej pustošijo visoke temperature in številni gozdni požari, ki se lahko v takšnih pogojih še hitreje širijo in gorijo dlje časa.