'EU brez Merklove je kot Rim brez Vatikana, Pariz brez Eifflovega stolpa'

Pomen nemške kanclerke Angele Merkel za Evropsko unijo je predsednik Evropskega sveta Charles Michel po navedbah virov pri EU ponazoril z besedami, da je Merklova "spomenik, kompas in svetilnik evropskega projekta". "Tvoje slovo se nas dotakne politično, a nas tudi navdaja s čustvi," je izpostavil. Voditelji bodo po njegovih besedah pogrešali njeno modrost, še zlasti v kompleksnih časih. Njena izjemna treznost in preprostost sta zelo močno orožje, je še dejal ter dodal, da jih ne zapušča, temveč bodo njen duh in izkušnje ostali z njimi.

Michel je v svojem nagovoru ob slovesu od Merklove po navedbah virov dejal še, da ve, da kanclerka ne mara presenečenj in slovesnosti, ter da upa, da ne bo jezna zaradi te slovesnosti ob svojem zadnjem vrhu.

Merklova je na današnjem zadnjem vrhu EU požela stoječe ovacije. Kot so prešteli v Bruslju, je bilo doslej 214 zasedanj Evropskega sveta, Merklova je sodelovala na 107. To je po Michelovih besedah skoraj "znanstveno". "Je oseba, ki je v 16 letih res pustila svoj pečat v Evropi, saj je vsem 27 članom pomagala pri sprejemanju pravih odločitev ter ob tem pokazala veliko mero človečnosti, tudi v trenutkih, ki so bili težki," je ob njenem slovesu dejal belgijski premier Alexander De Croo.

Predsednik se je sicer poslovil tudi od švedskega premierja Stefana Löfvena, ki odhaja po sedmih letih na položaju. Pohvalil je njegovo močno in pomirjajočo držo, spoštljivost, iskrenost, odprtost ter zavezanost socialnim temam in vrednotam.

V slovo voditeljema so predvajali spominski videoposnetek, dobila sta tudi darili, ki jih na Michelovo pobudo po novem izdelajo izključno za voditelje. Darilo je umetniška upodobitev stavbe Evropa, simboličnega sedeža Evropskega sveta. Za vsakega odhajajočega voditelja bodo darilo v prihodnje personalizirali. Merklova in Löfven sta prva, ki sta ga dobila, so še pojasnili viri pri EU.

Dvodnevno zasedanje voditeljev članic EU v Bruslju sicer še traja. V četrtek so bile v ospredju visoke cene energije in sodba poljskega ustavnega sodišča, ki spodkopava načelo primarnosti evropskega prava, danes pa razpravljajo o migracijskih in digitalnih temah.