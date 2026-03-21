Tujina

EU članice poziva k znižanju cilja pri skladiščenju plina

Bruselj, 21. 03. 2026 17.51 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Ladja z utekočinjenim zemeljskim plinom

Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen je pozval države članice EU, naj v prihodnjih mesecih, pred zimo, razmislijo o znižanju cilja pri polnjenju skladišč zemeljskega plina z 90 na 80 odstotkov, medtem ko vojna na Bližnjem vzhodu povzroča rast cen in hromi mednarodne energetske trge.

Dan Jorgensen je v pismu državam članicam EU, v katerega je vpogled pridobila francoska tiskovna agencija AFP, opozoril na "znaten vpliv" vojne na Bližnjem vzhodu na svetovne energetske trge.

Evropska komisija v tej luči predlaga članicam EU, da izkoristijo "fleksibilnosti", ki jih dopušča evropska zakonodaja, in zaloge plina v skladiščih pred prihodnjo zimo napolnijo do 80 namesto 90 odstotkov, kar bi bila običajno zahtevana raven, da bi s tem "pomirile akterje na trgu".

"Nedavni dogodki kažejo, da bo morda potrebnega več časa, da se katarska proizvodnja utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) vrne na raven, ki je bila značilna pred krizo," je zapisal komisar.

Razmere na energetskih trgih je namreč dodatno pretreslo dogajanje v zadnjih dneh, potem ko je Izrael v sredo napadel iranske objekte na plinskem polju South Pars - iranskem delu največjega plinskega polja na svetu, ki ga skupaj upravljata Iran in Katar.

V odgovor na napade je Iran napadel glavni katarski obrat za LNG v industrijski coni Ras Lafan na severu države, katarski uradniki pa so kmalu zatem poročali o obsežni škodi na plinskih objektih.

Iranski napadi so onesposobili 17 odstotkov celotne zmogljivosti Katarja na področju izvoza LNG, kar naj bi povzročilo izgubo letnih prihodkov v višini približno 20 milijard dolarjev in ogrozilo oskrbo Evrope in Azije, je v četrtek v izjavi za agencijo Reuters ocenil izvršni direktor podjetja QatarEnergy in državni minister za energijo Saad al Kaabi.

"Oskrba EU je v tej fazi še vedno razmeroma varna, saj je njena odvisnost od uvoza s tega območja omejena," je sporočil Jorgensen in dodal, da so ladje z LNG prečkale Hormuško ožino še pred izbruhom vojne, ki je skoraj popolnoma ohromila promet prek te ključne pomorske poti.

Ob tem je sicer opozoril, da bi Evropa kot neto uvoznik energentov lahko kljub temu utrpela posledice zaradi visokih cen in nestabilnih razmer na svetovnih trgih.

Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
