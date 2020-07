EU: Dialog med Srbijo in Kosovom je znova utirjen

Vučić in Hoti sta se v petek na videokonferenci s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel pogovarjala o obnovi dialoga o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom, ki poteka pod okriljem EU in je že več kot leto in pol v slepi ulici. Na tej konferenci so se dogovorili, da se bosta danes znova srečala virtualno, nato pa v četrtek v Bruslju osebno.

Beograd in Priština sta pogajanja za normalizacijo odnosov pod okriljem EU začela leta 2011, saj Srbija neodvisnega Kosova ne priznava. Ob več dosežkih med drugim še vedno ni uresničen dogovor o oblikovanju skupnosti srbskih občin na Kosovu. V slepo ulico so pogajanja zašla konec leta 2018 zaradi uvedbe kosovskih 100-odstotnih carin na srbsko blago in vztrajanja Srbije pri kampanji za umik priznanja Kosova.

Njihov ponoven zagon je nedavno sicer ogrozila novica, da je tožilstvo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Haagu aprila vložilo obtožnico proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju in še devetim drugim osebam, ki jih bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v konfliktu na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja. Thaci je zato odpovedal udeležbo na predvidenih pogovorih z Vučićem v ZDA, medtem ko so se pogovori pod okriljem EU s Hotijem na čelu nadaljevali.