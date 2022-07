EU določila tri glavne zdravstvene grožnje

Organ EU za pripravljenost na izredne zdravstvene razmere Hera, ki deluje v okviru Evropske komisije, je predstavil tri glavne zdravstvene grožnje, ki zahtevajo usklajevanje na ravni unije. To so patogeni s potencialom za nastanek pandemije, kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje ter grožnje, ki izhajajo iz protimikrobne odpornosti.

Patogeni z visokim tveganjem za nastanek pandemije vključujejo posamezne skrb vzbujajoče družine virusov. Pri tem prevladujejo družine respiratornih RNK-virusov, pojasnjujejo v Bruslju. Kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje lahko izhajajo iz nesreč ali pa so namerne, pri čemer je treba upoštevati globalne geopolitične napetosti, so dodali. Tretja skupina pa so grožnje, ki izhajajo iz protimikrobne odpornosti. Ta po navedbah komisije predstavlja eno največjih tveganj za človeško zdravje. icon-expand Evropska unija FOTO: Shutterstock Tri največje zdravstvene grožnje, ki zahtevajo usklajevanje ukrepov na ravni EU, je opredelil odbor Here, v katerem sodelujejo predstavniki komisije in držav članic. Ta določitev predstavlja začetek zagotavljanja razvoja, proizvodnje, naročanja in potencialnega skladiščenja medicinskih izdelkov, naprav, pripomočkov za diagnosticiranje, osebne zaščitne opreme ter drugih zdravstvenih ukrepov. "Danes prvič predstavljamo glavne tri zdravstvene grožnje, na katere se moramo pripravljati in delati na tem, da se bomo lahko odzvali nanje. Gre za prvi korak pri zagotavljanju, da bodo medicinski ukrepi takoj na voljo vsem državam članicam, ko bodo potrebni," je ob tem poudarila evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides.