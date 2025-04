EU določila varne države: pospešeno vračanje na Kosovo, v Bangladeš, Indijo, Maroko ...

Nacionalni organi članic EU naj bi namreč glede na seznam domnevali, da so prošnje za azil državljanov teh držav neutemeljene. Vendar pa je komisija opozorila, da sama označitev države za varno še ne pomeni, da so v teh državah varni vsi državljani, zaradi česar morajo organi članic še vseeno opraviti individualno presojo vsake prošnje.

Nekatere članice EU sicer že imajo svoje sezname varnih izvornih držav. Kot so pojasnili pri komisiji, je namen evropskega seznama, da nacionalne sezname dopolnjuje in tako podpira enotnejšo uporabo koncepta. Seznam bodo pregledovali in ga po potrebi razširili oz. skrčili.

Trenutno so na njem Kosovo, Bangladeš, Kolumbija, Egipt, Indija, Maroko in Tunizija. Komisija ob tem meni, da merila za določitev varne izvorne države načeloma izpolnjujejo tudi kandidatke za članstvo v EU.

Na objavo seznama se je že odzvala Italija, ki velja za eno najglasnejših podpornic omejevanja migracij v EU. Notranji minister Matteo Piantedosi je potezo na družbenem omrežju X pozdravil kot "uspeh italijanske vlade", ki da si je vseskozi prizadevala za revizijo uredbe o varnih izvornih državah.

"Poleg držav kandidatk za članstvo v EU so na seznamu tudi Bangladeš, Egipt in Tunizija, kot je to predvidela Italija," je zapisal.

Predlog komisije bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet EU.

Z evropskim paktom o migracijah in azilu, ki so ga članice dokončno sprejele maja lani, želi EU celovito urediti upravljanje migracij. Izvajati naj bi se začel junija prihodnje leto.