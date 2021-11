EU dosegla dogovor o proračunu za prihodnje leto

Prioritete so podpora gospodarskemu okrevanju, za kar je namenjenih 50 milijard evrov, boj proti podnebnim spremembam ter zeleni in digitalni prehod. Za sklad za pravičen prehod v podnebno nevtralnost je na primer namenjenih 1,2 milijarde evrov.

Dogovor predvideva 169,5 milijarde evrov za obveznosti in 170,6 milijarde evrov za plačila. Predlog proračuna EU vedno vključuje znesek za obveznosti in plačila. Obveznosti se nanašajo na znesek, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko izplačani denar.

Kam bo šlo koliko denarja?

Za skupno kmetijsko politiko bo unija v prihodnjem letu namenila 53 milijard, za raziskovalni program Obzorje Evropa 12 milijard, za program za zdravje 840 milijonov, za Erasmus+ 3,4 milijarde, za sklad za azil, migracije in integracijo milijardo evrov, za upravljanje meja pa 809 milijonov, vključno s 25 milijoni za zaščito meje z Belorusijo.

"Dosegli smo dobro uravnotežen dogovor, ki je odlična novica za državljane," je izpostavila delegirana ministrica za pogajanja o proračunu EU Irena Drmaž, ki je v vlogi predsedujoče vodila usklajevanja na strani članic.

Evropski proračun za prihodnje leto po besedah Drmaževe namenja dovolj sredstev za prednostne naloge, podpira okrevanje po pandemiji covida-19 ter zelene in digitalne cilje, obenem pa zagotavlja dovolj fiskalnega prostora za nepredvidene dogodke.

Svet se je zavzemal za nekoliko nižje obveznosti, parlament za višje

Svet se je sicer zavzemal za proračun v vrednosti 167,7 milijarde za obveznosti in 170 milijard za plačila. Parlament, ki tradicionalno zahteva več kot članice, je želel 4,1 milijarde več za obveznosti in 2,5 milijarde več za plačila. V parlamentu so po dogovoru izpostavili, da so izborili za približno pol milijarde več sredstev, in sicer za zdravje, raziskave, podnebno ukrepanje, mala in srednja podjetja ter mlade.

Poleg proračunskih bodo članice v prihodnjem letu črpale tudi sredstva iz sklada za okrevanje. Sedemnajst članic, med njimi Slovenija, je že prejelo predplačila na podlagi nacionalnih načrtov za okrevanje, v kratkem se pričakujejo tudi prvi zahtevki za redna plačila.

Pogajalci so dogovor dosegli tik pred polnočjo, tik pred iztekom roka v okviru spravnega postopka. Svet EU, v okviru katerega odločajo članice in Evropski parlament morata sedaj besedilo v štirinajstih dneh še formalno potrditi. Svet bo to predvidoma storil prihodnji torek, parlament pa na plenarnem zasedanju konec prihodnjega tedna.