Tujina

EU in Budimpešta o sprostitvi evropskih sredstev za Madžarsko

Budimpešta, 19. 04. 2026 19.14 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
STA Ti.Š.
Evropski denar za Madžarsko

Delegacija Evropske komisije je imela v Budimpešti tehnične pogovore z visokimi predstavniki prihajajoče madžarske vlade o tem, kako doseči resničen napredek pri sprostitvi sredstev EU za Madžarsko, so sporočili z Evropske komisije.

Kot so še pojasnili v Bruslju, so pogovore pripravili po stikih med predsednico Ursulo von der Leyen in kandidatom za predsednika madžarske vlade Petrom Magyarjem, zmagovalcem nedavnih parlamentarnih volitev. Napovedali so nadaljevanje pogovorov.

Peter Magyar
Peter Magyar
FOTO: AP

Magyar je po srečanju na Facebooku zapisal, da pri sredstvih EU "ne gre za miloščino, temveč nadomestilo za prispevke, ki jih je Madžarska plačala EU, in za prispevek naše države Evropi".

"Odločno sem izjavil, da milijarde evrov sredstev EU upravičeno pripadajo Madžarski in madžarskemu ljudstvu. Brez teh sredstev ne bo mogoče zagnati madžarskega gospodarstva," je dejal.

Poudaril je tudi, da je partnerje iz EU obvestil o zavezah svoje stranke Tisza madžarskemu ljudstvu. To so protikorupcijski ukrepi, pristop Madžarske k evropskemu javnemu tožilstvu ter vnovična vzpostavitev neodvisnosti in svobode sodstva, medijev in visokega šolstva, je naštel.

"Ko bomo na oblasti, nameravamo te zaveze v celoti izpolniti, tako kot bomo izpolnili svojo obljubo, da bomo domov prinesli sredstva EU, ki pripadajo madžarskemu ljudstvu," je dodal.

Napovedal je, da bo njegov tretji obisk po zaprisegi Bruselj, kjer namerava skleniti sporazum, ki bo zagotovil, da bodo madžarski državljani in podjetja čim prej lahko dostopali do sredstev EU.

Evropski denar za Madžarsko
Evropski denar za Madžarsko
FOTO: Shutterstock

Dolgoletni madžarski premier Viktor Orban, ki se po 16 letih poslavlja z oblasti, je bil z Evropsko unijo dolga leta v sporu glede številnih vprašanj, med drugim glede pomoči Ukrajini in sankcij proti Rusiji. Bruselj je Madžarski zaradi korupcije in pomislekov glede pravne države pod njegovo vlado zamrznil izplačila več deset milijard sredstev.

Orban je sicer danes sporočil, da bi lahko Ukrajina že jutri znova omogočila dobavo ruske nafte Madžarski prek naftovoda Družba. "Prek Bruslja smo iz Ukrajine prejeli namig, da so pripravljeni obnoviti dobavo nafte prek naftovoda Družba že v ponedeljek, pod pogojem, da Madžarska odpravi blokado 90 milijard evrov vrednega posojila EU Ukrajini," je zapisal Orban.

Stališče Madžarske se sicer ni spremenilo – brez nafte ni denarja, je dodal. "Ko bodo dobave nafte ponovno vzpostavljene, ne bomo več ovirali odobritve posojila," je zatrdil.

EU Evropska komisija Madžarska sprostitev sredstva

V Bolgariji kaže na zmago levosredinske koalicije Radeva

V streljanju v ZDA ubitih osem otrok

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Voly
19. 04. 2026 20.16
Najprej se naj novi madžarski premier kaj izkaže, šele potem pride sprostitev denarnih sredstev. Madžarem ni nič za verjeti.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1838526
19. 04. 2026 20.02
Torej če se ne ukloniš oziroma prostituiraš ni meda
Odgovori
+0
1 1
Voly
19. 04. 2026 20.18
Ja, kako bi pa ti? Oni se bodo afnali, mi jih bomo pa "filali" z denarjem? kje si pa to videl?
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
19. 04. 2026 19.39
ja to je ta moderna demokracija veštice z brusla XD
Odgovori
+3
5 2
LevoDesniPles
19. 04. 2026 19.41
lol zdaj lahko vidimo zakaj so včasih takšne dali na palco XD
Odgovori
+0
2 2
300 let do specialista
19. 04. 2026 19.36
So že kupljeni in obsojeni na 59 spolov in 488873 "migranotv", agenda šiba dalje.
Odgovori
+2
5 3
Rudar
19. 04. 2026 19.39
Še vedno boljše kot v Rusiji in podložnih narodov.
Odgovori
+0
4 4
LevoDesniPles
19. 04. 2026 19.44
za lenuhe je res rusija malo bolj zakomplicirana..lol
Odgovori
-1
2 3
Rudar
19. 04. 2026 19.57
Poglej standard in penzije pa bo celo tebi jasno.
Odgovori
+2
3 1
fljfo
19. 04. 2026 19.25
Upam samo, da se tale Magyar ne bo klanjal agresorjem kot njegov predhodnik...
Odgovori
+2
6 4
EU Dig. Cenzura
19. 04. 2026 19.48
Katerim agresorjem. Ali Ameriki in EU?
Odgovori
+1
4 3
fljfo
19. 04. 2026 19.51
Rusiji.
Odgovori
-1
3 4
proofreader
19. 04. 2026 19.22
Ko bo ukinil državno televizijo pa bo spet jok in stok.
Odgovori
+2
4 2
