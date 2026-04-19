EU in Budimpešta o sprostitvi evropskih sredstev za Madžarsko

Kot so še pojasnili v Bruslju, so pogovore pripravili po stikih med predsednico Ursulo von der Leyen in kandidatom za predsednika madžarske vlade Petrom Magyarjem , zmagovalcem nedavnih parlamentarnih volitev. Napovedali so nadaljevanje pogovorov.

Magyar je po srečanju na Facebooku zapisal, da pri sredstvih EU "ne gre za miloščino, temveč nadomestilo za prispevke, ki jih je Madžarska plačala EU, in za prispevek naše države Evropi".

"Odločno sem izjavil, da milijarde evrov sredstev EU upravičeno pripadajo Madžarski in madžarskemu ljudstvu. Brez teh sredstev ne bo mogoče zagnati madžarskega gospodarstva," je dejal.

Poudaril je tudi, da je partnerje iz EU obvestil o zavezah svoje stranke Tisza madžarskemu ljudstvu. To so protikorupcijski ukrepi, pristop Madžarske k evropskemu javnemu tožilstvu ter vnovična vzpostavitev neodvisnosti in svobode sodstva, medijev in visokega šolstva, je naštel.

"Ko bomo na oblasti, nameravamo te zaveze v celoti izpolniti, tako kot bomo izpolnili svojo obljubo, da bomo domov prinesli sredstva EU, ki pripadajo madžarskemu ljudstvu," je dodal.

Napovedal je, da bo njegov tretji obisk po zaprisegi Bruselj, kjer namerava skleniti sporazum, ki bo zagotovil, da bodo madžarski državljani in podjetja čim prej lahko dostopali do sredstev EU.