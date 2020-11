EU in London v ključen teden pogajanj o odnosih po brexitu

S tem je Frost, ki se je že v nedeljo pogovarjal z glavnim pogajalcem unije Michelom Barnierjem, zavrgel ugibanja, da bi lahko odhod vplivnega svetovalca britanskega premierja Dominica Cummingsa, enega od botrov zmage zagovornikov brexita na referendumu leta 2016, spremenil britanska stališča.

Po več kot osmih mesecih pogajanj in manj kot 50 dni pred iztekom prehodnega obdobja, v katerem Združeno kraljestvo še ostaja v carinski uniji in notranjem trgu EU, tako da državljani in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva brexita še ne občutijo, dogovora ni na vidiku. Tri ključna vprašanja – enaki konkurenčni pogoji, ribištvo in upravljanje sporazuma – ostajajo odprta.

Vztrajanje EU pri enakih konkurenčnih pogojih v praksi pomeni, da unija od Britancev pričakuje spoštovanje enakih standardov na področju okolja, prehrane, državnih pomoči in nekaterih drugih domen, kot veljajo na njenem ozemlju. Za britansko stran pa gre pri tem za vprašanje njene suverenosti.