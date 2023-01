EU in Nato krepita strateško partnerstvo

Kot je na skupni novinarski konferenci na sedežu Nata v Bruslju pojasnil Jens Stoltenberg, danes podpisana deklaracija temelji na tovrstnih dokumentih iz let 2016 in 2018, na podlagi katerih je pri sodelovanju med Natom in EU prišlo do napredka brez primere. "Odločeni smo, da partnerstvo med Natom in EU dvignemo na višjo raven, da naslovimo predvsem vse večjo geostrateško tekmo, vprašanja na področju odpornosti in zaščito kritične infrastrukture," je povedal. Nova področja sodelovanja obsegajo še vesolje, varnostni vidik podnebnih sprememb in tuje vmešavanje, je dodal.