EU in Nato zagotovila podporo članicam ob meji z Belorusijo

Evropska unija in zveza Nato sta izrazila solidarnost z Litvo, Latvijo in Poljsko, ki se soočajo z valom migrantov iz Belorusije. EU in zavezništvo sta tudi pripravljena okrepiti sodelovanje v odzivu na hibridne grožnje, sta s v Vilniusu zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

"Želim zagotoviti polno solidarnost z Litvo, Poljsko in Latvijo v teh zelo zahtevnih časih," je dejala von der Leynova v litovski prestolnici, kjer se je danes mudila skupaj s Stoltenbergom. Tam sta se med drugim srečala z litovskim predsednikom Gitanasom Nausedo. Stoltenberg je ob tem poudaril, da "nobena zaveznica Nata ni sama". icon-expand Ursula von der Leyen in Jens Stoltenberg FOTO: AP EU očita beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku, da načrtno vabi migrante s kriznih območij v državo, da bi jih nato poslal na zunanjo mejo unije kot povračilni ukrep za sankcije, ki jih je proti beloruskemu režimu sprejel Bruselj. Von der Leynova in Stoltenberg sta danes ponovno obtožila Belorusijo, da namerno spodbuja migrantsko krizo na meji z EU. Von der Leynova je govorila o "namernem, ciničnem in nevarnem hibridnem napadu", medtem ko je šef Nata dejal, da Lukašenkov režim izkorišča nedolžne ljudi za izvajanje pritiska na sosednje države. "Lukašenku ni uspelo spodkopati enotnosti in solidarnosti EU. Vendar pa se moramo naučiti lekcije. Vsi skupaj se soočamo z njegovim hibridnim napadom," je dejala predsednica komisije. "Naši nasprotniki se ne bodo ustavili pred ničemer, da bi nas destabilizirali," je še opozorila. Zato je pomembno, da v odzivu na take dogodke EU in Nato tesno sodelujeta. icon-expand Razmere na meji med Belorusijo in Poljsko FOTO: AP Stoltenberg pa je povedal, da so razpravljali o tem, kako bi lahko okrepili sodelovanje med Natom in EU, vključno z novo skupno izjavo. Na današnjih pogovorih v Litvi, ki so bili namenjeni predvsem migrantski krizi na meji z Belorusijo, je bilo govora tudi o kopičenju ruskih sil v bližini Ukrajine. Stoltenberg je Rusijo ponovno pozval k "deeskalaciji" in posvaril pred posledicami v primeru uporabe vojaške sile. Do njunega obiska v Litvi prihaja dva dni pred srečanjem zunanjih ministrov Nata v latvijski prestolnici Riga v torek in sredo, ki se ga bo med drugim udeležil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken.