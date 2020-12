EU in Velika Britanija naj bi dogovor dosegli še danes

Britanski premier Boris Johnson je z napredkom v pogajanjih seznanil svoj kabinet. Viri pri EU pa so zgodaj davi povedali, da je dogovor tik pred sklenitvijo.

Tiskovna konferenca naj bi sledila jutranjemu sestanku Johnsona in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

Mnogi so pričakovali, da bo dogovor sklenjen že sinoči, a je tiskovni predstavnik Evropske komisije Eric Mamer ponoči tvitnil, da se pogovori nadaljujejo.

Britanski uradniki so v sredo popoldne povedali, da se strani še vedno ne strinjata glede ribištva in drugih vprašanj, vključno z enakimi konkurenčnimi pogoji. A diplomati obeh strani so ocenili da bi bil lahko dogovor dosežen pred božičnim premorom.

Več virov je nato zvečer zagotovilo, da so na področju enakih konkurenčnih pogojev razčistili razlike, na področju ribištva pa da so stališča zelo blizu. Francoski vladni viri pa so medtem povedali, da je britanska stran "močno popustila", med drugim o pravici dostopa evropskih ribičev do britanskih voda.

V pogajanja sta se v zadnjih dneh intenzivno vključila Johnson in von der Leynova, ki naj bi v v minulih dneh opravila več telefonskih pogovorov.

Strani imata sicer samo še nekaj več kot en teden časa, da skleneta dogovor o prihodnjih odnosih. Če jima to ne uspe do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu, bosta namreč od 1. januarja EU in Otok trgovala po pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar pomeni kvote in carine.

Da bo dogovor, ki naj bi po poročanju BBC obsegal okoli 2000 strani, lahko začel veljati, ga morajo pred iztekom prehodnega obdobja potrditi še države članice, britanski in Evropski parlament.