EU in zaveznice pozivajo k 21-dnevnemu premirju na libanonsko-izraelski meji

12 držav zaveznic je po stopnjevanju spopadov med Izraelom in Hezbolahom v skupni izjavi pozvalo k začasni prekinitvi ognja v Libanonu. Predlagajo takojšnjo 21-dnevno prekinitev spopadov, "da bi zagotovili prostor za diplomacijo v smeri sklenitve diplomatske rešitve" in tudi prekinitev ognja v Gazi. "Ne moremo si privoščiti, da Libanon postane naslednja Gaza. Ne moremo si privoščiti nadaljevanja te spirale nasilja na Bližnjem vzhodu. Nemudoma ga moramo ustaviti. Pozivam k resnični zavezanosti zaključku pogajanj in k aktivni vlogi Varnostnega sveta v podpiranju teh prizadevanj," je dejala ministrica Fajonova na izredni seji Varnostnega sveta ZN.

Izjavo s pozivom k 21-dnevnemu premirju so po srečanju svetovnih voditeljev na Generalni skupščini ZN v New Yorku podpisale ZDA, Avstralija, Kanada, Evropska unija, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Združeno kraljestvo in Katar. V njej so zapisale, da so sovražnosti nevzdržne in predstavljajo nesprejemljivo tveganje za širšo regionalno eskalacijo, ki ni v interesu ne prebivalcev Izraela ne Libanona. Do te poteze prihaja dan potem, ko je načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi vojakom sporočil, da bi jim lahko obsežni zračni napadi v Libanonu, usmerjeni proti Hezbolahu, utrli pot za "vstop na sovražnikovo ozemlje". Ta izjava je najglasnejši signal, da je kopenska invazija v Libanon morda neizbežna, poroča BBC.

Ameriški predsednik Joe Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron pa sta v ločeni izjavi zapisala, da je čas za dogovor, ki bo zagotovil varnost in civilistom omogočil vrnitev na njihove domove. Sedanje razmere namreč sprožajo "veliko širši konflikt in povzročajo trpljenje civilistov". "Zato smo v zadnjih dneh sodelovali pri skupnem pozivu k začasni prekinitvi ognja, da bi diplomaciji dali priložnost za uspeh in preprečili nadaljnje stopnjevanje razmer čez mejo," sta pozvala. "Pomembno je, da se vojna ne razširi", je opozoril Biden, ki je sredo zvečer na kratko spregovoril z novinarji v Beli hiši.

Izraelski napad na jugu Libanona FOTO: AP icon-expand

Neimenovani višji uradnik administracije je sicer za BBC povedal, da niti Izrael niti Libanon ne nameravata sprejeti predloga za premirje, čeprav so ZDA v stiku z obema vladama. Uradni odgovor se pričakuje v nekaj urah. ZDA naj bi se glede tega pogajale z libanonsko vlado in ne s Hezbolahom. Odgovornost libanonske vlade nadalje bi bila, da sodeluje z "nedržavnimi akterji". Fajonova: Varnostni svet mora enotno pozvati k prekinitvi sovražnosti v Libanonu Da mora Varnostni svet Združenih narodov enotno pozvati k prekinitvi sovražnosti, je na izredni seji Varnostnega sveta ZN o položaju v Libanonu v sredo zvečer dejala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in pozvala k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Varnostni svet po zasedanju ukrepa ni sprejel. S položajem na terenu je Varnostni svet sicer seznanil generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je dejal, da je v Libanonu izbruhnil pekel, in navedel, da je zaradi spopadov območja na jugu Libanona zapustilo že 200.000 ljudi, s severa Izraela pa jih je odšlo 60.000. "Ponedeljek je bil najbolj krvav dan za Libanon v tej generaciji," je dejal glede dneva, na katerega je bilo po navedbah libanonskih oblasti ubitih najmanj 558 ljudi. Izraelci nadaljujejo z napadi na Libanon in samo sredo je tam umrlo še več kot 70 ljudi. Guterres je pozdravil diplomatska prizadevanja in zatrdil, da si nihče ne more privoščiti, da Libanon postane nova Gaza.

Tanja Fajon FOTO: Profimedia icon-expand

Fajonova, ki je vodila zasedanje, je medtem poudarila, da več nasilja ne bo prineslo večje varnosti. "Terorizem pod krinko solidarnosti ali vojaške operacije pod pretvezo zaščite ne pomenijo večje varnosti. Pomenijo le trpljenje civilistov in odlaganje smiselnih diplomatskih rešitev. Potrebujemo mir," je dejala. Spomnila je, da so o Libanonu razpravljali že prejšnji petek, in pozvala vse v dvorani, ki imajo vpliv na Izrael in Hezbolah, naj ga uporabijo. "Izrael mora ustaviti zračne napade in opustiti načrte za kopensko invazijo. Hezbolah mora prenehati z napadi," je dejala.