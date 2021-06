EU in ZDA z dogovorom glede 17-letnega spora o Airbusu in Boeingu

ZDA in EU si vzajemno očitajo nedovoljeno državno pomoč letalskima šampionoma na obeh straneh Atlantika. V WTO so presodili, da lahko ZDA uvedejo carine na 7,5 milijarde dolarjev evropskih dobrin, obenem pa so prižgali zeleno luč EU za ocarinjenje skoraj štirih milijard dolarjev ameriškega uvoza letno.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je danes v Bruslju pred vrhom z Bidnom izrazila prepričanje, da bo dogovor dosežen danes. Izpostavila je, da je to najdaljši trgovinski spor v zgodovini Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in da je njegova rešitev v skupnem interesu.

ZDA so po pridobitvi soglasja s 25-odstotnimi dajatvami ocarinile nekatere svetovno uveljavljene evropske produkte, kot so vino, sir in olive, na Airbusova letala pa so uvedle 15-odstotno dajatev. EU je odgovorila z napovedjo dodatnih carin na ameriška letala, traktorje, sladki krompir, arašide, zamrznjen pomarančni sok, tobak, kečap in tihomorski losos.

Ob koncu 2020, torej še v času administracije prejšnjega predsednika Donalda Trumpa, so nato ZDA napovedale še nove carine na francoske in nemške izdelke, in sicer dele za letala ter nekatere penine, konjake in vinjake.

Naznanilo dogovora je simbolno sporočilo pred srečanjem vodilnih predstavnikov osrednjih institucij EU z Bidnom, ki se bo predvidoma začelo opoldne. To bo prvi vrh EU in ZDA po marcu 2014. V ospredju pogovorov bodo po pričakovanjih Kitajska, Rusija in podnebne spremembe.

Potem ko je Trumpov mandat zaznamovalo spodkopavanje multilateralizma, ki je močno skrhalo čezatlantsko vez, zdaj v Bruslju izpostavljajo, da so se odnosi znova utrdili že v prvih mesecih Bidnove administracije in da "se je vrnila diplomacija".