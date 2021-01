EU in Združeno kraljestvo v sporu glede diplomatskega statusa

Britanska odločitev je v izrazitem nasprotju s 142 drugimi državami po vsem svetu, v katerih ima EU delegacije in imajo vsi njeni veleposlaniki enak status kot diplomati, ki predstavljajo suverene države. Po poročanju britanskih medijev Združeno kraljestvo ne želi ustvariti precedensa z obravnavanjem mednarodnega telesa na enak način kot za nacionalno državo. Kot kaže, veleposlanik João Vale de Almeida kraljici ne bi mogel podeliti svojih poverilnic, kot to lahko naredijo drugi vodje diplomatskih misij.

EU na drugi strani trdi, da ni tipična mednarodna organizacija, ker ima svojo valuto, pravosodni sistem in pristojnost za sprejemanje zakonov. V pismu Raabu novembra lani je Borrell med drugim zapisal: "Vaša služba nam je poslala osnutek predloga za ustanovitev sporazuma, glede katerega imamo resne pomisleke. Ponujeni dogovori ne odražajo posebnosti EU in ne odgovarjajo na prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom kot pomembno tretjo državo. Delegaciji in njenemu osebju ne bi podelili običajnih privilegijev in imunitet. Predlogi ne predstavljajo razumne podlage za dosego dogovora."

O diplomatskih pravicah naj bi zunanji ministri EU razpravljali prihodnji ponedeljek, ko se bodo prvič sestali po prehodnem obdobju po brexitu 31. decembra. Britanski urad za zunanje zadeve, skupnost in razvoj želi z delegacijo EU ravnati le kot s predstavniki mednarodne organizacije. To pomeni, da diplomati EU ne bi imeli popolne zaščite Dunajske konvencije, ki jim da imuniteto pred pridržanjem, sodno jurisdikcijo in obdavčenjem. Pravice osebja mednarodnih organizacij so namreč bolj priložnostne in manj določene.

En vir iz EU je dejal: "Zdi se malenkostno. Tu ne gre za privilegije, ampak za načelo. Kaj to pove o Veliki Britaniji in o tem, koliko je vreden britanski podpis?" Nekateri v EU se bojijo tudi, da bi sovražne države kopirale Združeno kraljestvo in znižale zaščito, dodeljeno diplomatom EU v njihovi državi. Zaradi tega bi postale lahke tarče nadlegovanja in izgona.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije je povedal, da se Združeno kraljestvo kot podpisnik Lizbonske pogodbe dobro zaveda statusa EU v zunanjih odnosih, saj je bilo z njim seznanjeno in ga je podpiralo, ko je bilo član EU."EU ima po svetu 143 delegacij, kar ustreza diplomatskim predstavništvom. Brez izjeme so vse države gostiteljice sprejele, da tem delegacijam in njihovemu osebju dodelijo status, enakovreden statusu diplomatskih predstavništev držav po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih, in Združeno kraljestvo se tega dejstva dobro zaveda."

"Od izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije se ni spremenilo nič, kar bi upravičilo kakršno koli spremembo stališča Združenega kraljestva. Status EU v zunanjih odnosih ter poznejši diplomatski status države in mednarodne organizacije po vsem svetu priznavajo in pričakujemo, da bo Združeno kraljestvo z delegacijo EU ravnalo v skladu s tem in brez odlašanja," je dodal.

Tiskovni predstavnik britanskega zunanjega ministrstva pa je povedal le, da z EU nadaljujejo sodelovanje pri dolgoročnih dogovorih za delegacijo EU v Veliki Britaniji. "Medtem ko razprave še potekajo, ne bi bilo primerno, da ugibamo o podrobnostih morebitnega sporazuma."