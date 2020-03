'EU izgublja ključno desetletje za podnebno ukrepanje'

"Desetletja preusmerjanja in polovičarskih ukrepov so nas pripeljala do točke, ko smo tik pred podnebnim propadom. Čas za ukrepanje je sedaj in ne čez deset let,"je posvaril Greenpeaceov svetovalec za podnebno politiko Sebastian Mang.

Komisija sprožila javno posvetovanje o podnebnem paktu

"Podnebni zakon je pravni prevod naše politične zaveze," je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. To "srce evropskega zelenega dogovora" zagotavlja vlagateljem in industriji nujno potrebno predvidljivost, poudarjajo v Bruslju.

Predlagani zakon vključuje tudi načrt nadaljnjega ukrepanja. Na podlagi celostne presoje vpliva bo komisija predlagala nove cilje za zmanjšanje izpustov do leta 2030 in nato ustrezno dopolnila podnebni zakon. Do junija 2021 bo pregledala in po potrebi spremenila vsa orodja, potrebne za uresničitev teh ciljev.

Komisija bo predlagala tudi vmesne cilje za zmanjšanje izpustov v obdobju 2030-2050. Do septembra 2023 in nato vsakih pet let bo pregledala skladnost evropskih in nacionalnih ukrepov s temi cilji.