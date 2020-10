EU je na črni seznam davčnih oaz uvrstila Angvilo in Barbados

Finančni ministri Evropske unije so na črni seznam davčnih oaz dodali Angvilo in Barbados, ki jima je to mesto pripadlo zaradi pomislekov glede davčne transparentnosti. Hkrati je EU s seznama umaknila Kajmanske otoke in Oman, ki so izpolnili zaveze glede odprave škodljivega davčnega režima in povečanja transparentnosti.

Seznam EU, ki je bil vzpostavljen leta 2017 po razkritjih razširjenih sistemov utaje in izogibanja davkom, z današnjo posodobitvijo zdaj vključuje 12 jurisdikcij: Ameriška Samoa, Angvila, Barbados, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Sejšeli, Trinidad in Tobago, Vanuatu in Deviški otoki, so sporočili iz Evropske komisije. Pri uvrščanju na seznam EU se države ocenjujejo na podlagi treh glavnih meril: davčne transparentnosti, pravične obdavčitve in dejanske gospodarske dejavnosti. Seznam EU je bil vzpostavljen leta 2017 po razkritjih razširjenih sistemov utaje in izogibanja davkom. icon-expand Na črni seznam davčnih oaz je EU danes dodala Angvilo in Barbados. FOTO: Dreamstime Današnja posodobitev seznama je prva, odkar je komisija julija napovedala, da bo pregledala geografski obseg in merila postopka uvrščanja na seznam ter ocenila zaščitne ukrepe, ki jih EU in posamezne države članice trenutno uporabljajo proti državam in ozemljem s seznama. Komisija si bo prizadevala tudi za nov pristop k obdavčitvi podjetij za 21. stoletje, ki bo obravnaval izzive digitalnega gospodarstva in zagotovil, da bodo vsa multinacionalna podjetja plačevala pravičen delež davkov. Zaradi izogibanja davkom je Unija po izračunih komisije v letu 2016 utrpela za 46 milijard evrov izgub.