EU kupila dodatna cepiva proti opičjim kozam

Z dodatnimi odmerki cepiv se je njihovo skupno število za države članice ter Norveško in Islandijo za odziv na trenutni izbruh opičjih koz povečalo na 163.620, so sporočili iz Bruslja.

Evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides je pri tem izrazila zaskrbljenost glede vse večjega števila okužb v EU. "V EU je zdaj več kot 7000 primerov okužb, kar predstavlja skoraj 50-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim tednom," je opozorila in pri tem dodala, da je EU doslej šestim državam članicam že dostavila približno 25.000 odmerkov.

Kot so še poudarili v Bruslju, se bodo v prihodnjih tednih in mesecih ter do konca leta nadaljevala prizadevanja za zagotovitev dodatne količine cepiv proti opičjim kozam in za zajezitev širjenja virusa.

V Sloveniji potrdili 24 primerov

Na NIJZ so doslej prejeli skupno 24 prijav potrjenih primerov okužb z virusom opičjih koz. Pri vseh potrjenih primerih je bila opravljena tudi epidemiološka poizvedba.

V Sloveniji je bil prvi primer okužbe z virusom opičjih koz potrjen 24. maja, in sicer pri moškem, ki je pripotoval iz Španije.