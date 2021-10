Ministri EU pozvali k financiranju ograj na mejah z evropskimi sredstvi

Manj zadovoljna pa je z odzivom Grčije. Poudarila je, da tudi od Aten pričakuje enako držo, torej preiskavo nasilja. "Zavarovati moramo zunanjo mejo, a tudi naše vrednote, vladavino prava in temeljne pravice," je izpostavila. Ob tem je znova opozorila, da nasilje nad migranti škodi ugledu EU. Grški notranji minister Notis Mitarakis pa je ob prihodu zatrdil, da bodo grške oblasti domnevno nasilje vsekakor preiskale, in poudaril, da Grčija varuje svoje meje v skladu z evropskim pravnim redom. Ob tem pa je treba po njegovih besedah zagotoviti, da "tihotapci ne bodo imeli koristi od vrednot EU" .

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson , ki je v četrtek govorila z notranjima ministroma Hrvaške in Grčije, je ob prihodu na zasedanje ocenila, da je Hrvaška položaj vzela zelo resno, da je bil minister šokiran in da ukrepajo pravilno.

Razprava v Luksemburgu poteka v senci novih posnetkov, ki prikazujejo nasilje policistov nad migranti na Hrvaškem in v Grčiji, ki so jih v Evropski komisiji označili za "šokantne", ob tem pa pozvali k temeljiti preiskavi, saj da vse kaže na orkestrirano nasilje na zunanjih mejah EU in tudi zlorabe evropskih sredstev.

Vprašanje obveznega premeščanja migrantov med članicami še vedno jedro spora

Ministri pod vodstvom slovenskega ministra Aleša Hojsa kot predsedujočega tej sestavi Sveta EU sicer razpravljajo o izzivih obravnave migrantov na mejah v luči predlagane uredbe za pregled prebežnikov z neurejenim statusom v okviru novega migracijskega pakta, ki je v slepi ulici.

Vprašanje je, ali bi lahko Unija to uredbo sprejela ločeno od preostalih, bolj spornih delov zajetnega migracijskega svežnja. Po neuradnih navedbah je to malo verjetno, saj naj bi sredozemske in višegrajske države vztrajale pri paketni obravnavi. To je potrdil grški notranji minister, ki je poudaril, da sredozemske države želijo dogovor o celotnem paketu, saj je večji problem kot obravnava na mejah vprašanje, kaj storiti z migranti, ki pridejo v državo. Članice doslej še niso pokazale, da bi bile pripravljene deliti odgovornost, je opozoril.

To vprašanje obveznega premeščanja migrantov med članicami je še vedno jedro spora v razpravi o prenovi evropskih migracijskih pravil. Nekatere države, med njimi višegrajska četverica in Slovenija, temu nasprotujejo, sredozemske članice, ki so pod največjimi migracijskimi pritiski, pa vztrajajo pri tem.

Že tako zahtevno spoprijemanje z nezakonitimi migracijami v Unijo je to poletje še dodatno otežilo ravnanje beloruskih oblasti, ki so zaradi evropskih sankcij proti Minsku začele spodbujati migracije čez svoje ozemlje v Unijo.

Med najbolj prizadetimi članicami je bila Litva. Litovska notranja ministrica Agne Bilotaite je ob prihodu izpostavila, da pri tem ne gre le za nezakonite migracije, temveč za hibridni napad na Litvo in celotno EU, zato je skupina članic v skupnem pismu pozvala k spremembam evropske zakonodaje.