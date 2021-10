EU napovedala milijardo pomoči za Afganistan: 'To ne pomeni priznanja vlade talibanov'

Tako bodo v Bruslju ob že obljubljenih 300 milijonih evrih za nujne humanitarne potrebe namenili še dodatnih najmanj 250 milijonov evrov, preostanek pa bo šel sosedam Afganistana, ki sprejemajo begunce, ki bežijo pred talibani.

Medtem je v Dohi danes potekalo prvo osebno srečanje predstavnikov talibanov in skupne delegacije EU in ZDA. Tiskovna predstavnica EU Nabila Massrali je pred srečanjem dejala, da bodo lahko na sestanku predstavniki ZDA in EU načeli pomembnejše teme, med njimi prost prehod za ljudi, ki želijo zapustiti Afganistan, dostop do humanitarne pomoči, spoštovanje pravic žensk in preprečevanje, da država postane zatočišče za teroriste.

Poudarili, da to ne pomeni priznavanja začasne vlade

Poudarila je, da gre za neformalno srečanje na tehnični ravni in to ne pomeni priznavanja začasne vlade.

Afganistanci nujno potrebujejo pomoč, saj je gospodarstvo v razsulu, cene hrane in stopnja brezposelnosti raste. Režim se sooča tudi z varnostno grožnjo v obliki ene od vej skrajne skupine Islamska država (IS).

Na temo Afganistana danes poteka tudi virtualni vrh G20, ki ga gosti Italija. Na njem bodo predvidoma govorili o humanitarni in varnostni situaciji v Afganistanu, odkar so oblast prevzeli talibani.