EU načrtuje urjenje 3000 palestinskih policistov

EU namerava v okviru svoje civilne misije izuriti do 3000 palestinskih policistov, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članic v Bruslju povedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Poudarila je, da bodo morale članice temu nameniti dodatna sredstva in ljudi. Francija je že napovedala napotitev 100 policistov. Slovenija je po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon pripravljena sodelovati pri urjenju, kako točno bo sodelovala, še ni znano.

Gaza FOTO: Profimedia icon-expand

Zunanji ministri držav članic EU danes razpravljajo o vlogi unije pri izvajanju mirovnega načrta za Gazo, med drugim v okviru njene civilne misije za podporo palestinski policiji EUPOL COPPS, ki trenutno deluje le na Zahodnem bregu. "Načrt je, da bi izurili 3000 policistov za varovanje meja in izvajanje drugih pristojnosti, ki jih ima policija," je povedala Kallas. Kot so pojasnili viri na komisiji, je v Gazi še vedno 3000 za delo primernih policistov, ki so na plačilni listi Palestinske uprave. Ta sicer nadzoruje le Zahodni breg, ne pa tudi Gaze. Urjenje naj bi po navedbah virov potekalo v okoliških državah. Visoka zunanjepolitična predstavnica je poudarila še, da bodo morale članice za okrepitev misije EUPOL COPPS prispevati dodatna sredstva in osebje.

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je podprl cilj, da bi evropski inštruktorji izurili 3000 palestinskih policistov. "Francija je v ta namen pripravljena na palestinska ozemlja poslati okoli 100 policistov," je povedal ob prihodu na zasedanje v Bruslju. Pri tem je po besedah švedske ministrice Marie Malmer Stenergard pripravljena sodelovati tudi Švedska, ki vodi misijo in ima trenutno tudi največ ljudi v njej. Kot je povedala visoka zunanjepolitična predstavnica, bodo ministri danes govorili še o spremembi mandata misije EUBAM Rafah, ki je namenjena podpori delovanja mejnega prehoda med Egiptom in Gazo Rafa. Misija je začela delovati leta 2005, a trenutno ni nameščena na mejnem prehodu. Vodje diplomacij članic EU, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu razpravljajo, potem ko je Varnostni svet Združenih narodov v ponedeljek podprl mirovni načrt za Gazo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V skladu s prvo fazo tega načrta je 10. oktobra začela veljati krhka prekinitev ognja med izraelsko vojsko in Hamasom.

Fajon: Slovenija pripravljena sodelovati pri urjenju palestinskih policistov

"Tudi Slovenija je pripravljena sodelovati. Tako da prav zdaj pregledujemo, s koliko ljudmi in kje," je o načrtih EU za urjenjepolicistov iz Gaze povedala Fajon. Slovenija po besedah ministrice prav tako podpira oživitev misije EUBAM Rafah, namenjene podpori delovanja mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom. Misija se je začela leta 2005, a trenutno ne deluje na mejnem prehodu.

Izraelska vojska izvedla zračne napade na Gazo

V napadih so bili po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih virov ubiti najmanj štirje ljudje. Po navedbah vojske je bila tarča teroristična infrastruktura. Hamas je medtem Izrael obtožil kršitve dogovora o prekinitvi ognja, Katar pa je posvaril pred stopnjevanjem napetosti. Kot so sporočili iz bolnišnice Naser na jugu Gaze so bile v današnjih izraelskih napadih ubite štiri osebe. Napadi so bili usmerjeni na območje vzhodno od Han Junisa, med ubitimi pa je tudi enoletna deklica, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Zavedamo se napada vzhodno od rumene črte, ki je bil izveden z namenom uničenja teroristične infrastrukture," je v odzivu za AFP sporočila izraelska vojska in dodala, da s poročili o smrtnimi žrtvami ni seznanjena. T. i. rumena črta označuje mejo znotraj Gaze, za katero so se v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja umaknile izraelske sile.

Izraelska vojska na meji z Gazo FOTO: AP icon-expand