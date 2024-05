EU naj bi pripravljala ukrepe zoper Voice of Europe in več ruskih medijev

Sankcije proti portalu Voice of Europe, ki ima sedež v Pragi, je že uvedla Češka, ki je prva razkrila domnevno propagandno vlogo portala.

Nekateri evropski politiki, ki so sodelovali s portalom Voice of Europe, so za to prejeli plačilo iz Rusije, je zatrdil belgijski premier Alexander De Croo, ki je potrdil, da so njihovi obveščevalci tesno sodelovali s češkimi kolegi pri razkritju proruskih omrežij. V operaciji so sodelovali tudi strokovnjaki iz Poljske, ki so v okviru preiskav izvedli več racij.

Afera je dodobra pretresla Bruselj pred junijskimi evropskimi volitvami, ko voditelji v EU dajejo poseben poudarek boju proti tujemu vmešavanju v demokratične procese.