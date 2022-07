EU naročila 85 milijonov odmerkov cepiva proti pandemični gripi

"Pripravljenost je v izrednih zdravstvenih razmerah bistvenega pomena, kar smo dodobra spoznali med pandemijo covida-19. Danes smo si prek organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera) zagotovili do 85 milijonov odmerkov cepiva proti pandemični gripi, kar nam bo pomagalo zaščititi državljane, če pride do takšnih izrednih razmer. To je odličen primer delovanja evropske zdravstvene unije," je izpostavila evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides .

V Bruslju so opozorili, da je pandemija gripe morebitna svetovna epidemija, ki bi jo povzročil nov sev gripe, proti kateremu so ljudje razvili le malo ali nič odpornosti.

V sporazumu sodeluje 12 držav članic EU, tudi Slovenija, in še druge države, ki so del mehanizma skupnega javnega naročanja cepiv, zdravil in drugih zdravstvenih protiukrepov, so pojasnili v Bruslju.

Ob tem so opozorili, da je pandemija gripe morebitna svetovna epidemija, ki bi jo povzročil nov sev gripe, proti kateremu so ljudje razvili le malo ali nič odpornosti. Takšno pandemijo je sicer težko napovedati, vendar je pomembno, da smo nanjo pripravljeni, so poudarili na Evropski komisiji.