EU obsodila objavo osebnih dokumentov državljanov v srbskih medijih

Vodja Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj je v televizijski oddaji srbskega tabloida Informer minuli teden razkril osebno izkaznico novinarja hrvaškega portala Telegram Mateja Devčića in navedel tudi, v katerem hotelu je bival. V isti oddaji so objavili še dokumente treh hrvaških državljank ter več tujih državljanov iz ZDA, Združenega kraljestva in Grčije.

Šešelj, ki je bil pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za območje nekdanje Jugoslavije obsojen zaradi vojnih zločinov, je v Informerjevi oddaji o "razkrivanju vohunov" za Devčića dejal, da dela neposredno za hrvaško obveščevalno službo. Obtožil ga je tudi, da je njegov namen voditi študente v njihovih "protisrbskih dejavnostih".

'Pričakujemo, da bo Srbija zagotovila svobodo medijev'

"Vsak nezakoniti dostop do osebnih podatkov državljanov, tudi novinarjev, in objava teh podatkov nista sprejemljiva in bi ju morali nadzorovati pristojni državni organi. EU bo ta primer pozorno spremljala," so po poročanju Hine v sredo sporočili iz službe za odnose z javnostmi pri Evropski komisiji.

"Pričakujemo, da bo Srbija zagotovila svobodo medijev in svobodo izražanja brez vmešavanja," so še opozorili v pisnem odgovoru na novinarsko poizvedbo. Poudarili so tudi, da je medijska svoboda temelj demokratične družbe in temeljna pravica v EU ter je zato ključni element pristopanja Srbije k EU.

Srbski tabloidi so za vohune konec lanskega leta razglasili tudi okoli 20 študentov zagrebške tehnične fakultete, ki so prispeli v Beograd na obisk k svojim kolegom, objavili pa so tudi njihove fotografije.