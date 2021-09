EU Rusijo obtožuje vpletenosti v kibernetske napade in grozi s sankcijami.

EU je z izjavo visokega zunanjepolitičnega predstavnika Josepa Borrella pozvala k takojšnjemu končanju zlonamernih kibernetskih aktivnosti zoper posameznike v več državah članicah EU in k spoštovanju norm za odgovorno ravnanje držav v kibernetskem prostoru, so sporočili iz slovenskega predsedstva Svetu EU.

Aktivnosti, poimenovane Ghostwriter, ogrožajo našo varnost ter demokratična načela in vrednote EU, prav tako pa so v nasprotju z normami za odgovorno ravnanje držav v kibernetskem prostoru, ki so jih odobrile vse države članice ZN, so dodali.

"Nekatere države članice EU so opazile zlonamerne kibernetske dejavnosti, ki so označene kot Ghostwriter, in jih povezale z Rusijo," je danes v izjavi sporočil Borrell. "Zlonamerne" dejavnosti, ki jih morajo vpleteni takoj ustaviti, so bile uperjene proti poslancem, vladnim uradnikom, politikom, novinarjem in predstavnikom civilne družbe. "Takšne dejavnosti so nesprejemljive, saj ogrožajo našo integriteto in varnost, demokratične vrednote in načela ter delovanje naših demokracij," je sporočil.

Moskvo je pozval, naj spoštuje "norme odgovornega ravnanja držav v kibernetskem prostoru", ter dodal, da bo sedemindvajseterica o tem razpravljala na enem od prihodnjih zasedanj in "razmislila o nadaljnjih korakih".