Novo zdravilo je namenjeno upočasnitvi rasti tumorskih celic. Deluje na beljakovino v celicah, ki je pri približno 90 odstotkih primerov raka trebušne slinavke spremenjena in povzroča nenadzorovano razmnoževanje rakavih celic.

V študiji, v katero je bilo vključenih 500 bolnikov z rakom trebušne slinavke, so primerjali učinek tega zdravila in kemoterapije. Bolniki, ki so prejemali daraxonrasib, so v povprečju živeli še dobro leto, medtem ko so tisti, ki so jih zdravili s kemoterapijo, živeli še dobre pol leta, navaja nemška tiskovna agencija dpa.