Novo zdravilo je namenjeno upočasnitvi rasti tumorskih celic. Deluje na beljakovino v celicah, ki je pri približno 90 odstotkih primerov raka trebušne slinavke spremenjena in povzroča nenadzorovano razmnoževanje rakavih celic.
V študiji, v katero je bilo vključenih 500 bolnikov z rakom trebušne slinavke, so primerjali učinek tega zdravila in kemoterapije. Bolniki, ki so prejemali daraxonrasib, so v povprečju živeli še dobro leto, medtem ko so tisti, ki so jih zdravili s kemoterapijo, živeli še dobre pol leta, navaja nemška tiskovna agencija dpa.
Ta vrsta raka pri večini bolnikov hitro povzroči smrt
Rak trebušne slinavke dolgo časa ne povzroča nobenih simptomov ali pa le nespecifične simptome, kot so izguba telesne teže ali bolečine v zgornjem delu trebuha ali hrbta. Zato se tumor pogosto odkrije prepozno, velikokrat šele takrat, ko se je že razširil.
Po podatkih registra raka nemške zdravstvene agencije Robert Koch Institute pet let po diagnozi živi še približno eden od desetih bolnikov. Bolezen se sicer običajno pojavi pri osebah, starejših od 70 let.
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