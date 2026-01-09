EU odobrila trgovinski sporazum z Mercosurjem

Po poročanju štirih diplomatov EU je kvalificirana večina članic bloka podprla trgovinski sporazum z Mercosurjem za podpis, poroča Politico. Francija, Poljska, Avstrija, Irska in Madžarska so bile proti, Belgija pa se je vzdržala. Italija naj bi na koncu podpis podprla. Prestolnice EU imajo čas do petka, da izrazijo morebitne ugovore. Sporazum vključuje dodatne zaščitne ukrepe za kmetijski trg, ki bi se sprožili ob prevelikem porastu uvoza iz držav Mercosurja. Te ukrepe so po podatkih Politica potrdili veleposlaniki EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo prihodnji teden odpotovala v Paragvaj, kjer bo sporazum uradno podpisala.

Ursula von der Leyen FOTO: AP

V skladu z decembra 2024 sklenjenim sporazumom bodo Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj, ki sestavljajo Mercosur, postopoma odpravili carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, stroje, zdravila, oljčno olje, čokolado ter vino in žgane pijače. Južnoameriški kmetje bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino, svinjino, riž, med in sladkor, a bo uvoz teh dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami. Za te in še nekatere druge najbolj občutljive vrste blaga sporazum vključuje tudi posebno varovalko za zaščito evropskega kmetijskega sektorja pred porastom uvoza iz Mercosurja, ki bi škodoval domačim proizvajalcem.

Po današnji podpori držav članic unije bosta lahko zdaj strani več kot četrt stoletja po začetku pogajanj vendarle podpisali začasni trgovinski sporazum, ki je del celovitega Partnerskega sporazuma EU-Mercosur. Slavnostni podpis, ki je bil sprva predviden za konec decembra lani, bi lahko potekal že prihodnji teden v Paragvaju.

Protest kmetov v Parizu FOTO: AP

Pogajanja in potrjevanje sporazuma so spremljali množični protesti evropskih kmetov, ki svarijo pred nelojalno konkurenco južnoameriških proizvajalcev. Kmetje v Franciji in Belgiji so se s traktorji na ceste in ulice v znak protesta proti sporazumu podali tudi danes. Bruselj je skušal zahteve kmetov in skeptičnih držav članic v minulih mesecih nasloviti z zgoraj omenjeni zaščitnimi ukrepi, spremembami prvotno predlaganega financiranja kmetijstva v prihodnjem dolgoročnem proračunu EU in znižanjem carin na uvoz določenih gnojil.