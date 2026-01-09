Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

EU odobrila trgovinski sporazum z Mercosurjem

Bruselj, 09. 01. 2026 12.29 pred 24 minutami 2 min branja 7

Avtor:
L.M. STA
Mercosur

Kvalificirana večina držav članic EU je po neuradnih infromacijah podprla predlog trgovinskega sporazuma z južnoameriškim blokom Mercosur, kljub nasprotovanju nekaterih držav. Dodatni zaščitni ukrepi za kmetijski trg bodo sproženi ob prevelikem uvozu. Predsednica Komisije bo sporazum uradno podpisala prihodnji teden.

Po poročanju štirih diplomatov EU je kvalificirana večina članic bloka podprla trgovinski sporazum z Mercosurjem za podpis, poroča Politico. Francija, Poljska, Avstrija, Irska in Madžarska so bile proti, Belgija pa se je vzdržala. Italija naj bi na koncu podpis podprla. Prestolnice EU imajo čas do petka, da izrazijo morebitne ugovore.

Sporazum vključuje dodatne zaščitne ukrepe za kmetijski trg, ki bi se sprožili ob prevelikem porastu uvoza iz držav Mercosurja. Te ukrepe so po podatkih Politica potrdili veleposlaniki EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo prihodnji teden odpotovala v Paragvaj, kjer bo sporazum uradno podpisala.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
FOTO: AP

V skladu z decembra 2024 sklenjenim sporazumom bodo Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj, ki sestavljajo Mercosur, postopoma odpravili carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, stroje, zdravila, oljčno olje, čokolado ter vino in žgane pijače.

Južnoameriški kmetje bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino, svinjino, riž, med in sladkor, a bo uvoz teh dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami. Za te in še nekatere druge najbolj občutljive vrste blaga sporazum vključuje tudi posebno varovalko za zaščito evropskega kmetijskega sektorja pred porastom uvoza iz Mercosurja, ki bi škodoval domačim proizvajalcem.

Preberi še Kontroverzni trgovinski sporazum: stabilnost ali grožnja domačim kmetom in zdravju?

Po današnji podpori držav članic unije bosta lahko zdaj strani več kot četrt stoletja po začetku pogajanj vendarle podpisali začasni trgovinski sporazum, ki je del celovitega Partnerskega sporazuma EU-Mercosur. Slavnostni podpis, ki je bil sprva predviden za konec decembra lani, bi lahko potekal že prihodnji teden v Paragvaju.

Protest kmetov v Parizu
Protest kmetov v Parizu
FOTO: AP

Pogajanja in potrjevanje sporazuma so spremljali množični protesti evropskih kmetov, ki svarijo pred nelojalno konkurenco južnoameriških proizvajalcev. Kmetje v Franciji in Belgiji so se s traktorji na ceste in ulice v znak protesta proti sporazumu podali tudi danes.

Bruselj je skušal zahteve kmetov in skeptičnih držav članic v minulih mesecih nasloviti z zgoraj omenjeni zaščitnimi ukrepi, spremembami prvotno predlaganega financiranja kmetijstva v prihodnjem dolgoročnem proračunu EU in znižanjem carin na uvoz določenih gnojil.

Preberi še V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je danes pozvala Vlado Republike Slovenije, naj pri odločanju o trgovinskem sporazumu med EU in državami Mercosurja sporazuma ne podpre. Kmetje menijo, da niso bili ustrezno seznanjeni z ukrepi za zaščito slovenskega kmetijstva in da bi podpis sporazuma imel negativne posledice za njihov sektor.

Predsednik KGZS dr. Jože Podgoršek opozarja, da je Slovenija zaradi majhnih kmetij in ranljivih območij še posebej izpostavljena, zato pričakuje sklic usklajevalnega sestanka z vlado v enem tednu za zagotovitev ustrezne zaščite kmetov.

EU Mercosur trgovinski sporazum kmetijstvo diplomacija

Župan Kijeva pozval prebivalce, naj zapustijo mesto

Neurje Goretti pustoši po Evropi: več sto tisoč brez elektrike

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
09. 01. 2026 12.57
Končno nekaj pametnega za potrošnike.
Odgovori
0 0
bb5a
09. 01. 2026 12.51
Spet dogovor ki ga nihče v EU noče, EU pokvarjeni politiki pa spet na lastno pobudo podpišejo brez problema...
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
09. 01. 2026 12.55
Tale sporazum je realno gledano garancija, da folk v EU ne bi stradal tudi, če bi se zgodilo kaj zelo nepričakovanega. Ni tako neumna zadeva kot je videti na prvi pogled. Poleg tega pa odpira trge za EU strojno industrijo.
Odgovori
0 0
Wolfman
09. 01. 2026 12.50
A res mislite, da Mercosur nima opravka z Putinovo Rusijo? Modro razmišlja ta Putin, razumen človek ter nedotakljivi vladar in car Rusije! Njegov mote je, da se počasi daleč pride, če ne pa enga Orešnika poslat z jedrskim sporočilom, kot je bilo to včeraj v Lvievu, točno ov 23.46 ure ponoči, in potem so v isti sekundi amriški diplomati dobesedno zbežali iz Lviva! Poglejte si posnetek, noro!
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
09. 01. 2026 12.43
Problem je, ker pri nas naši ne znajo zaščititi kmetov - subvencije gredo večinoma samo "ta velikim". Ne spodbujajo ekoloških in trajnostno naravnanih kmetij, se jih ne subvencionira, in zato je stanje takšno kot je. V naših koncih je nek kmet, ki zaseje na njivi, ko zadeva malce zraste, poslika in pošlje pristojnim kot dokaz za pridobitev subvencij, nato pa že naslednjega dne zaorje in posadi druge poljščine. Tako gre to pri nas. Pristojni pa teh težav enostavno niso zmožni reševati, kakor tudi ne tega, da je nujno potrebna popolna samooskrbnost na področju prehrane. Ali pa vsaj zelo blizu temu. Tako pa bomo vedno odvisni od uvoza.
Odgovori
+0
1 1
Aijn Prenn
09. 01. 2026 12.53
Zmaga, temu se reče ozelenitev površin in je namenjeno temu, da se v obdobju, ko površina ni v uporabi za pridelavo kultur, zaseje z rastlinami za "zeleno gnojenje". Skratka, možakar ne dela nič narobe.
Odgovori
0 0
frenk7
09. 01. 2026 12.40
Podprli so ga tudi janševci v EU parlamentu, tukaj doma pa zganjajo nasprotovanje sporazumu, .... hinavščina do onemoglosti.
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
Prvič mama pri 44 letih
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Supermanekenka, ki navdihuje
Supermanekenka, ki navdihuje
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445