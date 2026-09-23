EU odpravila sankcije proti Rusoma, Azerbajdžan pomilostil Francoza

Znana ruska oligarha Ališer Usmanov in Mihail Fridman sta bila umaknjena s črnega seznama sankcij EU in bi lahko kmalu spet svobodno poslovala v povezavi, potem ko so članice EU sprejele odločitev o odpravi omejitev zanju in za njuna poslovna imperija, je poročal bruseljski spletni medij Politico ob sklicevanju na neimenovane evropske diplomate. Dogovor o odpravi sankcij proti oligarhoma je bil sklenjen v okviru kompromisa, po katerem bo režim sankcij EU proti več kot 3000 drugim posameznikom in subjektom, ki podpirajo rusko agresijo proti Ukrajini, podaljšan za tri leta. "Kompromis vključuje podaljšanje režima za 36 mesecev, do 22. septembra 2029," je dejal tiskovni predstavnik irskega predsedstva Sveta EU.

Kompromis je bil mogoč, potem ko se je Latvija, ki je sprva nasprotovala odpravi sankcij proti Usmanovu in Fridmanu, pri končnem glasovanju vzdržala, poročajo tuje tiskovne agencije. Da bi preprečila popoln propad režima sankcij EU proti Moskvi, se je Latvija na koncu odločila za manjše zlo, je sporočil latvijski premier Andris Kulbergs.

Kijev kritičen

V Kijevu so bili do odločitve o umiku obeh oligarhov s seznama sankcij kritični. "Odločitev o odstranitvi Usmanova in Fridmana s seznama sankcij je sramotna in neupravičena," je na družbenem omrežju zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. "Moskva praznuje, ker je dobila, kar je želela: občutek nekaznovanosti, ponižanje EU in razdor med Evropejci," je dodal Sibiha. Ob tem je vse države članice EU pozval, naj napovedo uvedbo lastnih nacionalnih sankcij proti oligarhoma. Med državami EU je prejšnji teden prišlo do velikih nesoglasij, potem ko se je Francija pridružila Slovaški pri zahtevi, da se rusko-uzbeškega milijarderja Usmanova črta s seznama sankcioniranih. Luksemburg pa je vztrajal, da se v primeru umika Usmanova s seznama sankcioniranih odpravi sankcije tudi proti Fridmanu.

Ališer Usmanov FOTO: Profimedia

Pariz ni podal jasnega razloga za umik Usmanova, navedel naj bi le, da je to potrebno zaradi "nacionalne varnosti". Po poročanju časnika Financial Times naj bi si Pariz prizadeval za umik Usmanova v okviru dogovora o izpustitvi zapornikov, v katerega je vključenih več francoskih državljanov, pridržanih v Azerbajdžanu. Luksemburg pa si je prizadeval za odpravo sankcij proti Fridmanu, ki toži državo za 15 milijard evrov zaradi zamrznitve njegovega premoženja v okviru sankcij EU.

Azerbajdžan po odpravi sankcij pomilostil Francoza

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je dan po odpravi evropskih sankcij pomilostil 20 ljudi, med njimi tudi Francoza Martina Ryana. Slednjega so v Azerbajdžanu prijeli decembra 2023, ko so se zaradi francoske podpore Armeniji poslabšali odnosi med Bakujem in Parizom. Marca so ga zaradi vohunjenja obsodili na deset let zapora. Obtožbe je zanikal. Kot je navedeno na spletni strani predsednika Azerbajdžana, je Alijev pri odločitvi za pomilostitev upošteval "osebnost, zdravstveno stanje in družinske razmere" obsojenih ter druge razloge. Med pomiloščenimi sicer ni Francoza Anassa Derraza, ki je zaradi prejemanja podkupnine v Azerbajdžanu zaprt od lanskega leta.

Martin Ryan FOTO: Profimedia