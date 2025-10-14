EU oglobila modna podjetja Gucci, Chloe in Loewe

Gucci, Chloé in Loewe imajo sedeže v Italiji, Franciji in Španiji ter se ukvarjajo z oblikovanjem, proizvodnjo in distribucijo visokokakovostnih modnih izdelkov, vključno z oblačili in različnimi dodatki.
Omenjena podjetja so se leta 2023 znašla pod drobnogledom komisije, ki je na njihovih sedežih aprila izvedla nenapovedan nadzor. Uradno preiskavo zoper modne velikane je Bruselj odprl julija, so na komisiji zapisali v sporočilu za javnost.
V okviru preiskave so ugotovili, da so podjetja neodvisnim trgovcem, s katerimi sodelujejo, omejila možnost, da sami določajo maloprodajne cene za izdelke blagovnih znamk Gucci, Chloe in Loewe v svojih spletnih in fizičnih trgovinah.
Podjetja so trgovcem med drugim naložila omejitve glede najvišjih stopenj popustov in obdobja za popuste. V nekaterih primerih in vsaj začasno so trgovcem tudi prepovedali ponujanje kakršnih koli popustov. Pri Gucciju so obenem trgovcem prepovedali prodajo določene linije izdelkov prek spleta.
Podjetja so spremljala cene pri trgovcih in ukrepala zoper tiste, ki se niso držali omejitev. Kot ugotavljajo na komisiji, so trgovci na splošno upoštevali omejitve, bodisi od samega začetka bodisi po tem, ko so bili k temu pozvani.
Pri Gucciju so sporne cenovne prakse izvajali od aprila 2015, v preostalih dveh podjetjih pa od decembra 2019 oziroma 2015. Vsa tri podjetja so jih opustila šele aprila 2023, ko je komisija izvedla omenjene nenapovedane nadzore.
Bruselj je podjetju Gucci naložil plačilo 119,7 milijona evrov kazni, podjetju Chloe 19,7 milijona evrov in podjetju Loewe 18 milijonov evrov. Vsem trem podjetjem so na račun sodelovanja s komisijo znižali kazni.
