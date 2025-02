'EU ostaja zavezana zelenemu dogovoru, a mora biti prilagodljiva'

"Sledili bomo ciljem evropskega zelenega dogovora, to je podnebna nevtralnost do leta 2050 in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 55 odstotkov do leta 2030. Takšnega prehoda nismo še nikoli opravili. Zato moramo biti na naši nadaljnji poti prilagodljivi in pragmatični," je povedala Ursula von der Leyen.

Temu je namenjen tudi kompas za konkurenčnost - prva večja pobuda nove Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen. Prvi od treh stebrov kompasa je zmanjšanje inovacijskega zaostanka za preostalimi deli sveta, predvsem ZDA in Kitajsko, je pojasnila. "Struktura evropske industrije je preveč statična, s premalo zagonskimi podjetji, ki bi razvijala prebojne tehnologije. Tako da moramo znova zagnati evropski inovacijski motor," je povedala predsednica komisije.