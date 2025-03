EU podaljšala sankcije proti Rusiji: prepoved potovanj, zamrznitev premoženja

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je na družbenem omrežju zagotovila, da je EU odločna v nadaljnji podpori Ukrajine. Sankcije med drugim vključujejo prepoved potovanj in zamrznitev premoženja.

Podaljšanje sankcij za pol leta je ovirala Madžarska, ki pa se je strinjala s podaljšanjem, ko so s seznama umaknili štiri osebe, so sporočili viri v Bruslju. S seznama so med drugim umaknili oligarha Vjačeslava Mošeha Kantorja in podjetnika Ališerja Usmanova. Rok za podaljšanje bi se iztekel v soboto.

Uradno je sicer Budimpešta nasprotovala podaljšanju sankcij, češ da bi se s tem morda otežilo pogajanja glede končanja vojne.