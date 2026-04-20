EU potrdila podporo Palestincem in rešitvi dveh držav

"Lahko in tudi moramo storiti več, da zagotovimo spoštovanje človekovih pravic in odgovornost za zločine, da zaščitimo palestinsko ljudstvo ter da rešitev dveh držav znova trdno postavimo na mizo," je na ministrski konferenci globalnega zavezništva za rešitev dveh držav povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Belgijski zunanji minister Maxime Prevot, ki je odprl konferenco, je medtem poudaril, da kljub temu, da srečanje poteka "med nevihto", ne smejo opustiti smeri. "Ostati moramo na poti, saj izraelsko-palestinsko vprašanje vpliva na celoten Bližnji vzhod in tudi na preostali svet," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Palestinski premier Mohamed Mustafa, ki je hkrati zunanji minister Palestinske uprave, je izpostavil, da so se zbrali v trenutku, ki ga "zaznamujejo tako ogromna tragedija kot tudi majhna, a dejanska priložnost za prehod iz vojne v pravičen in trajen mir, ki ga omogoča rešitev dveh držav". Vztrajal je, da je Gaza sestavni del Palestine in da bi njeno upravljanje morali predati Palestinski upravi.

Pomanjkanje pitne vode v Gazi Profimedia

V Gazi od lanskega oktobra velja premije, ki sta ga ob posredovanju ZDA dosegla Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas. Januarja so v Washingtonu sporočili, da se je v skladu z mirovnim načrtom začela njegova druga faza, ki predvideva razorožitev Hamasa in postopen umik izraelske vojske iz enklave. Nič od tega se še ni zgodilo, strani pa se medsebojno obtožujeta kršitev dogovora. Načrt tudi predvideva, da bo upravljanje Gaze v vsakdanjih zadevah prešlo v roke tehnokratskega palestinskega odbora. EU medtem kot njena glavna gospodarska in finančna podpornica Palestinsko upravo spodbuja k reformam, da bi ta pozneje lahko prevzela nadzor nad Gazo. Članice EU, ki so ohromljene zaradi medsebojnih nesoglasij, imajo sicer od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 velike težave pri sprejemanju odločnih skupnih stališč. Primer tega je začasna prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ki ga je predlagala Evropska komisija, a za sprejetje ukrepa ni bilo zadostne večine.

Izraelske oblasti uničile palestinski dom v Hebronu na Zahodnem bregu FOTO: Profimedia