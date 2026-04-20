Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

EU potrdila podporo Palestincem in rešitvi dveh držav

Bruselj, 20. 04. 2026 15.49 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Ženska drži palestinski potni list

Udeleženci ministrske konference za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu so v Bruslju izrazili podporo Palestincem, medtem v regiji od izraelsko-ameriškega napada na Iran divjajo novi spopadi. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je poudarila, da je rešitev dveh držav edini način za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev.

"Lahko in tudi moramo storiti več, da zagotovimo spoštovanje človekovih pravic in odgovornost za zločine, da zaščitimo palestinsko ljudstvo ter da rešitev dveh držav znova trdno postavimo na mizo," je na ministrski konferenci globalnega zavezništva za rešitev dveh držav povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Belgijski zunanji minister Maxime Prevot, ki je odprl konferenco, je medtem poudaril, da kljub temu, da srečanje poteka "med nevihto", ne smejo opustiti smeri. "Ostati moramo na poti, saj izraelsko-palestinsko vprašanje vpliva na celoten Bližnji vzhod in tudi na preostali svet," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Palestinski premier Mohamed Mustafa, ki je hkrati zunanji minister Palestinske uprave, je izpostavil, da so se zbrali v trenutku, ki ga "zaznamujejo tako ogromna tragedija kot tudi majhna, a dejanska priložnost za prehod iz vojne v pravičen in trajen mir, ki ga omogoča rešitev dveh držav". Vztrajal je, da je Gaza sestavni del Palestine in da bi njeno upravljanje morali predati Palestinski upravi.

V Gazi od lanskega oktobra velja premije, ki sta ga ob posredovanju ZDA dosegla Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas. Januarja so v Washingtonu sporočili, da se je v skladu z mirovnim načrtom začela njegova druga faza, ki predvideva razorožitev Hamasa in postopen umik izraelske vojske iz enklave.

Nič od tega se še ni zgodilo, strani pa se medsebojno obtožujeta kršitev dogovora. Načrt tudi predvideva, da bo upravljanje Gaze v vsakdanjih zadevah prešlo v roke tehnokratskega palestinskega odbora.

EU medtem kot njena glavna gospodarska in finančna podpornica Palestinsko upravo spodbuja k reformam, da bi ta pozneje lahko prevzela nadzor nad Gazo.

Članice EU, ki so ohromljene zaradi medsebojnih nesoglasij, imajo sicer od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 velike težave pri sprejemanju odločnih skupnih stališč. Primer tega je začasna prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ki ga je predlagala Evropska komisija, a za sprejetje ukrepa ni bilo zadostne večine.

Izraelske oblasti uničile palestinski dom v Hebronu na Zahodnem bregu
FOTO: Profimedia

Zunanji ministri EU se bodo v torek sestali v Luksemburgu, Španija pa bo po napovedih premierja Pedra Sancheza ob tej priložnosti zahtevala začasno prekinitev tega sporazuma. Španija je pred tem skupaj z Irsko in Slovenija v petkovem pismu zahtevala njegovo ponovno preučitev na zasedanju.

Po poročanju AFP, ki se sklicuje na diplomatske vire, je glede na zadržke več držav, med njimi Nemčije, malo verjetno, da bi ministri članic dosegli dogovor o tem.

Globalno zavezništvo za rešitev dveh držav je bilo ustanovljeno septembra 2024 na pobudo Savdske Arabije in s podporo Francije. ZDA v njej ne sodelujejo.

eu palestina rešitev dveh držav izrael
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677