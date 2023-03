EU pozdravila dogovor Irana in Savdske Arabije o obnovitvi diplomatskih odnosov

Regionalna tekmeca Iran in Savdska Arabija sta se v petek na pogovorih v Pekingu, ki jih je gostila Kitajska, dogovorila, da bosta po letih napetosti v dveh mesecih obnovila diplomatske odnose in ponovno odprla veleposlaništvi.

EU je pozdravila diplomatska prizadevanja, ki so pripeljala do dogovora. Ob tem je poudarila, da sta spodbujanje miru in stabilnosti ter zmanjšanje napetosti na širšem Bližnjem vzhodu prednostni nalogi unije. Izpostavila je tudi pripravljenost sodelovati z vsemi akterji v regiji.

Odnosi med Iranom in Savdsko Arabijo so se zaostrili leta 2016, ko so iranski protestniki zaradi usmrtitve uglednega šiitskega duhovnika Nimra al Nimra napadli savdska diplomatska predstavništva, Savdska Arabija pa se je na napade odzvala s prekinitvijo diplomatskih vezi z Iranom.

Sunitska Savdska Arabija in Iran, v katerem prevladujejo šiitski muslimani, sicer podpirata nasprotujoči si strani v več spopadih, med drugim v Jemnu, kjer Teheran podpira uporniške Hutije, Rijad pa vojaško koalicijo, ki je na strani vlade. Napoved o sporazumu je v Jemnu in Siriji, ki sta že dolgo razpeta med sunitsko kraljevino in šiitsko velesilo, vzpodbudila optimizem.

V najhujšem incidentu so brezpilotna letala in rakete leta 2019 napadla glavne savdske naftne objekte ter povzročila škodo in motnje v proizvodnji. Savdska Arabija in ZDA so za napad obtožile Iran, ki je sicer napad zanikal.