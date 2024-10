EU poziva k prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je prepričan, da se je kljub napadu Irana in odprtju fronte v Libanon še vedno mogoče izogniti vojni, ki bi zajela celoten Bližnji vzhod.

Scholz je medtem opozoril, da z napadom Irana regiji grozi širši konflikt. "Iranski raketni napad na Izrael je treba najostreje obsoditi," je nadaljeval in dodal, da bi Iran z napadi lahko zanetil požar v celotni regiji.

Elizejska palača je še sporočila, da bo Francija v kratkem organizirala "konferenco v podporo libanonskemu ljudstvu in njegovim institucijam".

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz sta danes obsodila napad Irana. Macron je zatrdil, da je Francija mobilizirala svoje vojaške vire na Bližnjem vzhodu, da bi se zoperstavila Teheranu. Od šiitskega gibanja Hezbolah je zahteval, naj ustavi napade na Izrael, slednjega pa pozval, naj čim prej konča svoje vojaške operacije.

Dodala je, da EU še naprej poziva k prekinitvi ognja na meji z Libanonom in v Gazi ter k izpustitvi vseh zajetih talcev, je sporočila Evropska komisija.

"Najostreje obsojam včerajšnji napad Irana z balističnimi raketami na Izrael. Takšna dejanja ogrožajo stabilnost v regiji in povečujejo napetosti v že tako zelo nestabilnih razmerah. Vse strani pozivam, naj zaščitijo življenja nedolžnih civilistov," je poudarila von der Leynova.

Izrael in Iran drug drugega svarita pred povračilnimi napadi

Iran je ponoči po poročanju lokalnih medijev proti Izraelu izstrelil 200 raket, pri čemer je po navedbah iranske revolucionarne garde 90 odstotkov raket doseglo svoje cilje. Izraelska vojska medtem trdi, da je Iran na njeno ozemlje izstrelil približno 180 raket, ki so bile večinoma prestrežene, tudi ob pomoči ZDA in Velike Britanije.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je kmalu po napadu obsodil širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je opozoril na ponavljajoči se vzorec povračilnih napadov. Napad so ostro obsodili tudi v ZDA. Mnogi v Libanonu in Gazi so medtem napade proslavljali.