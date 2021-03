EU poziva Turčijo: 'Ženske si zaslužijo močan pravni okvir, ki jih ščiti'

Von der Leynova je izrazila podporo istanbulski konvenciji ter pozvala vse podpisnice k njeni ratifikaciji. Izpostavila je, da nasilje nad ženskami ni dopustno in da si ženske zaslužijo močan pravni okvir, ki jih ščiti.

Borrell je v sobotni izjavi v imenu EU izrazil globoko obžalovanje in nerazumevanje odločitve turške vlade in jo pozval k njeni spremembi ter vrnitvi h konvenciji. Izpostavil je, da je istanbulska konvencija prvi mednarodni pravno zavezujoči instrument za boj proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. "Upamo, da se bo Turčija kmalu znova pridružila Evropski uniji pri obrambi pravic žensk in deklet, temeljnemu elementu človekovih pravic, miru, varnosti in enakosti v 21. stoletju", je poudaril.

Proti odločitvi vlade je v soboto v Turčiji protestiralo več tisoč ljudi. Do izstopa so bili kritični tudi v glavni opozicijski Republikanski ljudski stranki (CHP), saj da s tem dopuščajo, da so ženske drugorazredne državljanke, je sporočila podpredsednica stranke Gökce Gökcen.