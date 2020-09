EU pozvala Rusijo k temeljiti preiskavi zastrupitve Navalnega

Nemška vlada je v sredo sporočila, da je preiskava, ki so jo izvedli v laboratoriju nemške vojske, nedvoumno pokazala, da je bil ruski opozicijski politik Aleksej Navalnizastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok. "Rusijo pozivamo k pregledni in celoviti preiskavi. V interesu Rusije je, da pripravi odgovore, saj to kemično sredstvo ni prosto dostopno in je bilo uporabljeno na ruskih tleh proti ruskemu državljanu," je dejal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, Peter Stano.

"Kar zadeva morebitne ukrepe in sankcije - v tej fazi nobena preiskava ne nakazuje, kdo je odgovoren. Želimo, da se odgovorne privede pred sodišče, vendar je treba za to začeti preiskavo in prinesti rezultate. Nismo še tam," je dodal Stano.