EU predlaga Bidnu nov temeljni dogovor z ZDA

Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je predsednik Evropskega sveta Charles Michel izrazil upanje, da se bo z današnjo inavguracijo ameriškega predsednika Joeja Bidna , odnos med Evropo in ZDA, ki je zadnja štiri leta trpel, spet izboljšal. Bidnu je tako na njegov prvi dan mandata predlagal, da Evropa in ZDA skupaj zgradita nov ustavni pakt za močnejšo Evropo, močnejšo Ameriko in boljši svet. Michel je Bidna povabil v Evropo, da se udeleži izrednega zasedanja Evropskega sveta v Bruslju, ki bi lahko potekalo vzporedno z vrhom Nata.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyenpa je vesela, da se bodo ZDA na prvi dan nove administracije ponovno pridružile Pariškemu sporazumu. "Nova zarja v Ameriki je trenutek, ki smo ga vsi čakali. Evropa je pripravljena na nov začetek s svojo najstarejšo in najbolj zaupanja vredno partnerico,"je dejala. To je izhodišče za naše obnovljeno sodelovanje in vse, kar bo še prišlo. Evropa in ZDA morata voditi in s seboj pripeljati zaveznike enako mislečih partnerjev, je še dodala.