Prerazporeditev prosilcev za azil ali finančno nadomestilo

EU želi premestiti prosilce za azil iz Španije, Italije, Grčije in Cipra v druge države članice. Te države so namreč po njihovem mnenju pod hudim migracijskim pritiskom. Poljska, Madžarska, Slovaška in Češka že napovedujejo, da v sistem kvot ne bodo vključene in da bodo izpodbijale odločitev Evropske komisije.

Evropska komisija meni, da bi morale biti obremenjene države članice leta 2026 deležne solidarnosti s strani drugih držav – to bi se lahko izrazilo bodisi s premestitvijo prosilcev za azil na njihovo ozemlje bodisi s finančnim prispevkom. FOTO: Profimedia

Evropska komisija je v svojem prvem letnem poročilu o azilu in migracijah, predstavljenem v torek, navedla, da se Španija, Italija, Grčija in Ciper soočajo z "nesorazmernim" prihodom migrantov. To vključuje tudi tiste, ki so bili rešeni na morju, poroča Euronews. Predstavila je nov načrt prerazporeditve, s katerim želi razbremeniti države na t. i. migrantskih žariščih. To pomeni, da bodo morale nekatere srednje- in vzhodnoevropske države ponuditi pomoč.

Premestitev ali finančni prispevek

Obremenjene države članice bi morale biti po njihovem leta 2026 deležne solidarnosti s strani drugih držav – to bi se lahko izrazilo bodisi s premestitvijo prosilcev za azil na njihovo ozemlje bodisi s finančnim prispevkom. Ob tej oceni je Komisija 27 državam članicam predlagala vzpostavitev letnega solidarnostnega sklada ("Annual Solidarity Pool"), mehanizma, s katerim bi določili skupno število prosilcev za azil, ki jih je treba premestiti, ter znesek, ki ga mora vsaka država bodisi nameniti bodisi nadomestiti s plačilom. Predlog za oblikovanje solidarnostnega sklada ni javen. O njem bodo razpravljale države članice EU, ki naj bi do konca leta odločile o njegovi velikosti ter o deležu "solidarnosti", ki pripada posamezni državi.

Poljska, Madžarska, Slovaška in Češka nasprotujejo načrtu