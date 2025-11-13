Svetli način
Tujina

Prerazporeditev prosilcev za azil ali finančno nadomestilo

Bruselj, 13. 11. 2025 07.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
29

EU želi premestiti prosilce za azil iz Španije, Italije, Grčije in Cipra v druge države članice. Te države so namreč po njihovem mnenju pod hudim migracijskim pritiskom. Poljska, Madžarska, Slovaška in Češka že napovedujejo, da v sistem kvot ne bodo vključene in da bodo izpodbijale odločitev Evropske komisije.

Evropska komisija meni, da bi morale biti obremenjene države članice leta 2026 deležne solidarnosti s strani drugih držav – to bi se lahko izrazilo bodisi s premestitvijo prosilcev za azil na njihovo ozemlje bodisi s finančnim prispevkom.
Evropska komisija meni, da bi morale biti obremenjene države članice leta 2026 deležne solidarnosti s strani drugih držav – to bi se lahko izrazilo bodisi s premestitvijo prosilcev za azil na njihovo ozemlje bodisi s finančnim prispevkom. FOTO: Profimedia

Evropska komisija je v svojem prvem letnem poročilu o azilu in migracijah, predstavljenem v torek, navedla, da se Španija, Italija, Grčija in Ciper soočajo z "nesorazmernim" prihodom migrantov. To vključuje tudi tiste, ki so bili rešeni na morju, poroča Euronews. Predstavila je nov načrt prerazporeditve, s katerim želi razbremeniti države na t. i. migrantskih žariščih. To pomeni, da bodo morale nekatere srednje- in vzhodnoevropske države ponuditi pomoč.

Premestitev ali finančni prispevek

Obremenjene države članice bi morale biti po njihovem leta 2026 deležne solidarnosti s strani drugih držav – to bi se lahko izrazilo bodisi s premestitvijo prosilcev za azil na njihovo ozemlje bodisi s finančnim prispevkom. Ob tej oceni je Komisija 27 državam članicam predlagala vzpostavitev letnega solidarnostnega sklada ("Annual Solidarity Pool"), mehanizma, s katerim bi določili skupno število prosilcev za azil, ki jih je treba premestiti, ter znesek, ki ga mora vsaka država bodisi nameniti bodisi nadomestiti s plačilom.

Predlog za oblikovanje solidarnostnega sklada ni javen. O njem bodo razpravljale države članice EU, ki naj bi do konca leta odločile o njegovi velikosti ter o deležu "solidarnosti", ki pripada posamezni državi.

Poljska, Madžarska, Slovaška in Češka nasprotujejo načrtu

Poljska, Madžarska, Slovaška in Češka bodo izpodbijale EU glede migrantskih kvot. Njihovi politiki pravijo, da ne bodo sprejeli dodatnih migrantov niti ne bodo plačali odškodnine za zavrnitev. 

"Poljska ne bo sprejemala migrantov v okviru Pakta o migracijah. Prav tako za to ne bomo plačevali," je na omrežju X zapisal poljski premier Donald Tusk. Tudi madžarski premier Viktor Orban je zavzel podobno držo. "Ne bomo sprejemali migrantov in zanje ne bomo plačali niti enega forinta," je med drugim zapisal. Na Madžarskem bodo aprila potekale volitve, pri čemer želi Orban migracije postaviti v središče kampanje in predstaviti vladno politiko "nič migrantov" kot ključno predvolilno temo. Slovaški premier Robert Fico je prav tako zavzel trdo stališče do migracij in se pridružil Orbanovemu sloganu. Prihodnji češki premier Andrej Babiš še ni imenoval vlade, vendar je že izrazil nasprotovanje kvotnemu sistemu, pri čemer se je skliceval na "razloge nacionalne varnosti".

prosilci za azil migrantska politika eu evropska komisija viktor orban donald tusk robert fico andrej babiš
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aviacija Remigracija
13. 11. 2025 10.24
+4
ljudje zahtevamo remigracijo
ODGOVORI
4 0
Z O V
13. 11. 2025 10.25
+1
NUJNA REMIGRACIJA
ODGOVORI
1 0
Amenhotep
13. 11. 2025 10.23
+6
Slovenija mora biti NUJNO PROTI ! Vse drugo je izdaja slovenskega naroda!
ODGOVORI
6 0
Z O V
13. 11. 2025 10.23
+4
Izdajalska politika pelje Slovenijo v kalifat...
ODGOVORI
4 0
natas999
13. 11. 2025 10.22
+5
ne rabimo jih
ODGOVORI
5 0
?rnogled
13. 11. 2025 10.20
+10
Poljska, Madžarska, Slovaška in Češka nasprotujejo načrtu. Bravo, naj si jih peljejo domov tisti, ki so jim omogočili prestop mej EU.
ODGOVORI
10 0
Z O V
13. 11. 2025 10.20
+1
Poceni delovna sila pelje EU države v kolonijo...
ODGOVORI
1 0
dober dan
13. 11. 2025 10.24
+3
Kaksna delavna sila. vec kot pol jih gre takoj na socialo
ODGOVORI
3 0
Z O V
13. 11. 2025 10.25
...na račun davkoplačevalcev...
ODGOVORI
0 0
Evropa_Evropejcem
13. 11. 2025 10.11
+19
močno podpiram sistemsko rešitev, ki bo enkrat za vedno uredila to vprašanje. Za preživetje Evrope je edina sprejemljiva rešitev 100% remigracija. Prej kot se začne, bolje za vse.
ODGOVORI
19 0
Bolfenk2
13. 11. 2025 10.10
+20
Štiri države s pametnimi politiki in ena Slovenija z norim Golobom, ki je podpisal migrantski pakt. Edina trajna rešitev migrantskega problema je remigracija. Edina evropska solidarnost je lahko pomoč pri remigraciji in pri varovanju zunanjih meja. Ampak varovaje izključno z orožje, ker to kar počnejo sedaj in migrante rešujejo na morju, nima smisla.
ODGOVORI
20 0
ČrniGad
13. 11. 2025 10.05
+16
Še en nov dokaz več, zakaj nujno zbežat iz potapljajoče ladje, ki se kliče EU!
ODGOVORI
17 1
Krošnja
13. 11. 2025 10.09
-17
Bo slovenija slabsa do ljudi ki potrebujejo pomoc ce gre iz eu? Boro nase moralno eticne vrednote drugacne? Ker ce bodo potem smo veliki hinavci in nas evropa ne zasluzi. Pa sem preprican da ni tako. Povsod po svetu je vojna in ljudje iscejo mir, fašisti ki v evropi se niso izumrli pa se borijo proti temu.
ODGOVORI
1 18
Bolfenk2
13. 11. 2025 10.12
+14
Ali pa se pridružiti omenjenim 4 državam, da nas bo 5 pametnih. Potem bomo prepričali še ostale in nagnali noro Von der Lajno.
ODGOVORI
14 0
ČrniGad
13. 11. 2025 10.13
+14
..ah ja...ubogi reveži: vojna jih tako zdela, da prva varna država ni dovolj, da se morajo frustracije zliti na domačine, da morajo nadlegovati in posiljevati vse kar leze in gre....ahh...ubogi reveži. In kako smo hladni, da jim tega ne bi dovolili. Zamisli se, kako bi se ti obnašal, kot gost v neki državi. Verjetno bi bil, kot tudi jaz, zadovoljen z vodo in suhim kruhom...in zelo zelo spoštljiv.
ODGOVORI
14 0
ČrniGad
13. 11. 2025 10.03
+23
Alternativa: v kamnolom oddelat dozdajšnje stroške in stroške poti domov, nato pa adijo! Evropa je le še bleda senca uspehov iz daljne preteklosti. Pomehkuženost je najhujši virus.
ODGOVORI
23 0
Krošnja
13. 11. 2025 10.09
-14
Ce ti delas v kamnolomu se ne pomeni da bi morali tujci tudi
ODGOVORI
1 15
ČrniGad
13. 11. 2025 10.14
+12
Z ilegalci imam veliko skupnega: vsi smo inženirji.
ODGOVORI
12 0
Evropa_Evropejcem
13. 11. 2025 10.14
+11
črni gad se strinjam. V remigracijski paket vključimo še domače izdajalce: Naj skupaj z migranti katere nam uvažajo uživajo v njihovih deželah izvora.
ODGOVORI
11 0
ČrniGad
13. 11. 2025 10.20
+6
Drži. Prvi problem niso ilegalci ampak domači izdajalci oz tisti, ki jih podpirajo.
ODGOVORI
6 0
Aviacija Remigracija
13. 11. 2025 10.03
+22
Vse izgnati nazaj, zraven pa poslati še domače izdajalce, ki nam jih uvažajo.
ODGOVORI
23 1
Z O V
13. 11. 2025 10.02
+23
Trojanski konj arabskih držav, EUstan je na robu razpada, kdo bo milijone afriških migrantov in azilantov hranil na račun davkoplačevalcev? Evropo bodo uničili...
ODGOVORI
23 0
Evropa_Evropejcem
13. 11. 2025 10.02
+22
Sprejeti ne smemo absolutno nobenega. Če golobova vlada sprejme, jim je treba soditi zaradi državne izdaje.
ODGOVORI
22 0
Minifa
13. 11. 2025 09.59
+25
Izgnat vse domov, problem rešen.
ODGOVORI
25 0
Nightrider
13. 11. 2025 09.55
+22
Zakaj joh ne premestijo v Libijo od koder so prišli?
ODGOVORI
22 0
SkrajnoDesni
13. 11. 2025 09.54
+20
ZAKAJ NA TEM SEZNAMU NI SLOVENIJE?????
ODGOVORI
20 0
Bolfenk2
13. 11. 2025 10.13
+3
Ker nam vlada domači izdajalec Golob.
ODGOVORI
3 0
osservatore
13. 11. 2025 09.43
+24
"EU želi premestiti prosilce za azil iz Španije, Italije, Grčije in Cipra v druge države članice. Poljska ne bo sprejemala migrantov v okviru Pakta o migracijah. Prav tako za to ne bomo plačevali," je na omrežju X zapisal poljski premier Donald Tusk". Premeščanje migrantov je idiotizem, potrebno jih je striktno varčati v izvorne države in to takoj. Države, ki se upirajo sprejemanju migrantov imajo prav in pravico do lastne odloćitve. To neukrepanje pri vračanju migrantov se bo/se že maščuje EU-ju.
ODGOVORI
24 0
