EU preiskuje Aliexpress zaradi kršitev akta o digitalnih storitvah

"Komisija je sprožila uradni postopek, v katerem bo ocenila, ali je družba Aliexpress morda kršila akt o digitalnih storitvah na področjih, povezanih z upravljanjem in zmanjševanjem tveganj, moderiranjem vsebine in notranjim mehanizmom za obravnavo pritožb, preglednostjo oglaševanja in priporočilnih sistemov, sledljivostjo trgovcev in dostopom do podatkov za raziskovalce," so v sporočilu za javnost zapisali v Bruslju.

Evropska komisija je uradno preiskavo sprožila na podlagi podatkov, ki jih je pridobila v okviru predhodne preiskave. V nadaljevanju postopka bo med drugim ugotavljala, ali Aliexpress izpolnjuje obveznosti iz akta o digitalnih storitvah, povezanih z ocenjevanjem in zmanjševanjem sistemskih tveganj razširjanja nezakonitih vsebin ter dejanskih ali predvidljivih negativnih učinkov za varstvo potrošnikov.

Pri tem bo komisija posebno pozornost namenila domnevnemu neizvajanju ukrepov za preprečevanje prodaje lažnih zdravil in prehranskih dopolnil ter preprečevanje prodaje nezakonitih izdelkov prek vplivnežev. V Bruslju obenem menijo, da Aliexpress ni storil dovolj, da bi mladoletnim osebam preprečil dostop do pornografskih vsebin.