EU preložila protiukrepe na ameriške carine na aluminij in jeklo

Trump je EU, če bo uvedla napovedane 50-odstotne carine na uvoz ameriškega viskija, zažugal z 200-odstotnimi dajatvami na vino, šampanjec in žgane pijače.

Dva neimenovana vira sta za AFP danes dejala, da so komisijo k zamiku uvedbe protiukrepov pozivale Francija, Italija in Španija.

Po navedbah enega od virov obstaja možnost, da bo viski bourbon zdaj umaknjen s seznama blaga, na katerega bo EU uvedla carine. Iz komisije so na poizvedovanje AFP sporočili, da glede tega ni bilo še nič odločenega.

Sredi marca so začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je predsednik Donald Trump napovedal februarja. Carine veljajo za uvoz jekla iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, EU, Velike Britanije, Brazilije, Japonske in Južne Koreje ter uvoz aluminija iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, EU in Velike Britanije.

Ob napovedi carin je pojasnil, da ga je k uvedbi carin vodila želja po zaščiti ameriške industrije jekla in aluminija, ki da je zdaj oškodovana "zaradi nepoštenih trgovinskih praks in presežnih svetovnih zmogljivosti".

Več držav je takrat napovedalo protiukrepe, tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "EU bo ukrepala, da zaščiti svoje gospodarske interese, da zaščiti naše delavce, podjetja in potrošnike," je poudarila.