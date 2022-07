EU pripravlja dodatne sankcije proti Rusiji, tudi na uvoz zlata

Na seznamu 60 izdelkov, ki jih je treba nadzorovati

Obenem bi glede na predlog Evropske komisije okoli 60 proizvodov dodali na seznam izdelkov, katerih izvoz je treba nadzorovati. Gre predvsem za proizvode, ki bi lahko bili uporabljeni v vojaške namene. Predstavljajo okoli 400 milijonov evrov evropskega izvoza, navajajo viri pri EU.

Komisija želi uvesti tudi določila, v skladu s katerimi bodo morali oligarhi, ki so že na seznamu kaznovanih oseb, poročati o gospodarskih dejavnostih, zaradi katerih so se znašli na njem. S tem želijo vzpostaviti povezave med kršitvami sankcij in zaplembo premoženja. Na seznam bi glede na predlog Bruslja sicer dodali 47 posameznikov, predvsem politike in oligarhe, ter osem pravnih oseb, so za STA še povedali viri.

Kot je povedal Šefčovič, želi komisija s tokratnim predlogom, ki obenem po neuradnih informacijah podaljšuje obstoječe ukrepe za šest mesecev, "zapreti vse izhodne poti za tiste, ki želijo zaobiti sankcije".

Orban: EU se strelja v pljuča in se zdaj bori za zrak

Orban je v pogovoru za javni radio Kossuth dejal, da sankcije proti Rusiji ne bodo pomagale Ukrajini, temveč bodo uničile evropsko gospodarstvo. Bruselj je pozval, naj končno "dojame, da so naredili napako" in da sankcije trenutno bolj prizadenejo Evropo kot Rusijo.

"Mislili so, da bodo lahko vojno skrajšali s sankcijami, ker bi oslabitev Rusije prinesla hitre rezultate, vendar vojna še naprej traja," je dejal. Po Orbanovih besedah je jasno, da si je EU "streljala v pljuča in se zdaj bori za zrak". "V začetku sem mislil, da smo sami sebi streljali v nogo, a sedaj je jasno, da si je evropsko gospodarstvo streljalo v pljuča in se zdaj bori za zrak," je dejal madžarski premier.