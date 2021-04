EU proti podjetju AstraZeneca zaradi nedobave cepiv vložila tožbo

"Komisija je prejšnji petek začela sodni postopek proti AstraZeneci," je na tiskovni konferenci dejal tiskovni predstavnik Evropske unije Stefan De Keersmaecker, ki je opozoril, da je vseh 27 držav članic podprlo to potezo. "Nekateri pogoji pogodbe niso bili spoštovani in družba ni mogla pripraviti zanesljive strategije za zagotovitev pravočasne dostave odmerkov," je dejal tiskovni predstavnik in pojasnil, kaj je sprožilo potezo. "Zagotoviti želimo hitro dostavo zadostnega števila odmerkov, do katerih so upravičeni evropski državljani in ki so bili obljubljeni na podlagi pogodbe," je dejal.